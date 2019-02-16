В Москве в пятницу, 15 февраля, задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви. Он был доставлен в Басманный суд, который в итоге продлил срок задержания известного финансиста на трое суток, решение о мере пресечения для Калви ожидается 16 февраля..

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Мосгорсуда, в отношении Калви расследуется дело по части 4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Кроме него задержаны еще пять представителей компании: директор по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, председатель совета директоров ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев​ и Максим Владимиров.

По данным "Интерфакса", в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемые совершили хищение денежных средств в размере свыше 2,5 млрд рублей.

Родился в Висконсине, работал в Москве

Майкл Калви родился в 1967 году в американском штате Висконсин, закончил университет Оклахомы и Лондонскую школу экономики. 27 лет работает в финансовом секторе. До 1994 года жил в Лондоне и Нью-Йорке, работал, в том числе, и в Европейском банке реконструкции и развития, где отвечал за инвестиции в энергетику Центральной и Восточной Европы.

В 1994 году основал компанию Baring Vostok Capital Partners, специализирующуюся на частных инвестициях в России и странах СНГ. Согласно информации, размещенной на сайте компании, за 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд. долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.