Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты "Свободу Оюбу Титиеву!", их коллега раздавал информацию о правозащитнике. В "Мемориале" считают, что Титиев арестован по политическим мотивам, а дело против него сфальсифицировано. Задержанных доставили в отдел полиции по Китай-городу для составления протокола о нарушении установленного порядка проведения акции.

Орлов объяснил "Интерфаксу", что участники пикета считали необходимым привлечь внимание к первому дню суда над Титиевым. "Мы понимали, что это могут трактовать как нарушение, но вообще-то я должен сказать, что конституцию никто не отменял, и все указы президента, которые на время чемпионата мира приняты, - это неграмотно с точки зрения права", - сказал правозащитник. По его словам, при задержании сотрудники полиции были "чрезвычайно вежливы".

На Манежной площади задержали правозащитников Светлану Ганнушкину и Олега Орлова. Они требовали прекратить дело против главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Ганнушкину и Орлова ведут в ОВД "Китай-город" pic.twitter.com/9uXIO9Vdq0— Олег Овчаренко (@Ovcharenko95) July 9, 2018

В городах, принимающих чемпионат мира по футболу, до 25 июля введены ограничения на проведения митингов и акций. По указу президента РФ, проводить любые массовые мероприятия, не связанные с проведением спортивных соревнований, в городах, принимающих мундиаль, разрешено только в специально отведенных местах с разрешения местных властей после дополнительного согласования с МВД и ФСБ. Также запрещены одиночные пикеты, не требующие согласования в обычное время.

Напомним, 9 января силовики "в ходе профилактических мероприятий" остановили для проверки автомобиль главы чеченского филиала "Мемориала" Оюба Титиева и нашли под передним сиденьем пакет с марихуаной. Спустя два дня суд арестовал правозащитника по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере. Ему грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

В "Мемориале" считают, что Титиев преследуется из-за работы организации в Чечне, в частности из-за расследования массовых исчезновений людей в республике с конца 2016 года. Титиев в письме президенту РФ Владимиру Путину, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову объяснил, что наркотики ему в автомобиль подбросили сотрудники правоохранительных органов.

По словам правозащитника, стражи порядка сфальсифицировали процедуру досмотра и изъятия улик. СК отказался проводить проверку по этому поводу, а МВД Чечни не нашло нарушений в действиях сотрудников полиции.

В середине мая 60 деятелей культуры, правозащитников и представителей духовенства обратились к Путину с просьбой передать уголовное дело Титиева на федеральный уровень. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел это обращение "давлением на следствие".

Обвинения в адрес Титиева считают сомнительными и в ЕС. Адвокаты правозащитника просили суд перенести судебное разбирательство по делу в другой регион, однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайство.