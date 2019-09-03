Полицейские задержали журналиста "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара, сообщил он в своем телеграм-канале:
"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует".
Жена Азара: я пришла, квартира была открыта, ребёнок спал.— Alexey Navalny (@navalny) September 2, 2019
Да охренеть. Ну это ж просто близко к "оставлению в опасности" из УК. Ну а по-человечески: свинский и негодяйский поступок. pic.twitter.com/ymGGzKSuy3
Позже Азар написал, что его привезли в отдел полиции "Красносельский", где оставляют до утра.
О возбуждении административного дела из-за проведения в Москве несогласованной акции в минувшую субботу, 31 августа, стало известно за несколько часов до задержания Азара.
Стало также известно о задержании незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму и юриста ФБК Любови Соболь. Об этом написала в твиттере глава предвыборного штаба Соболь Ольга Чезаре.
"Любовь Соболь везут в ОВД города Троицка. Снова. На связь она не выходила больше часа", – написала Чезаре.
Еще один задержанный – оппозиционер Николай Ляскин.
Силой запихнули в автозак.В автозаке очень рьяные сотрудники силой и с помощью кулаков пытались отнять телефон.— Николай Ляскин (@nlyaskin) September 2, 2019
В итоге Машина с вещами осталась на дороге, а меня привезли в ОВД Мещанское. Пока не говорят что предъявляют.
"Прямо сейчас могут арестовать и задержать кого угодно"
"Мы видели сейчас, что задержали Илью Азара, и поэтому тут не надо исходить из того, что раз на этом митинге ничего не было, значит, теперь, как принято считать, оттепель и будет все хорошо. Нет, прямо сейчас могут арестовать и задержать кого угодно", – считает автор телеграм-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов.
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