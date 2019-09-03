В Москве задержаны Илья Азар, Любовь Соболь и Николай Ляскин. Об этом сообщает "Настоящее время".
Maskvoje sulaikyta Liubovė Sobol
© Itar-Tass / Scanpix

Полицейские задержали журналиста "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара, сообщил он в своем телеграм-канале:

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует".

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Позже Азар написал, что его привезли в отдел полиции "Красносельский", где оставляют до утра.

О возбуждении административного дела из-за проведения в Москве несогласованной акции в минувшую субботу, 31 августа, стало известно за несколько часов до задержания Азара.

Стало также известно о задержании незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму и юриста ФБК Любови Соболь. Об этом написала в твиттере глава предвыборного штаба Соболь Ольга Чезаре.

"Любовь Соболь везут в ОВД города Троицка. Снова. На связь она не выходила больше часа", – написала Чезаре.

Еще один задержанный – оппозиционер Николай Ляскин.

"Прямо сейчас могут арестовать и задержать кого угодно"


"Мы видели сейчас, что задержали Илью Азара, и поэтому тут не надо исходить из того, что раз на этом митинге ничего не было, значит, теперь, как принято считать, оттепель и будет все хорошо. Нет, прямо сейчас могут арестовать и задержать кого угодно", – считает автор телеграм-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов.

"Настоящее время"
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