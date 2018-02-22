

"Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", - написал Навальный около 13:20 в четверг. "Привезли в ОВД Якиманка. Говорят, что через 10 минут отпустят и даже отвезут на работу", - добавил он позже.

"Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали", - написал Навальный чуть менее чем через час после задержания.

Ранее в четверг Волков сообщил, что сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы задержали его в аэропорту "Шереметьево". Он уточнил, что собирался вылетать в Уфу.

Как сообщалось, 20 февраля директора ФБК Романа Рубанова отправили на десять суток под арест, также задержав в Шереметьево.

"Предполагаю, что меня посадят с таким расчетом, чтобы я 18 марта провел в камере", - писал Навальный в конце января, когда его внезапно отпустили после задержания во время "забастовки избирателей" в центре Москвы.

В начале февраля Навальный был вызван на допрос в СК в связи с подозрением в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции, который задерживал оппозиционера на "забастовке" 28 января. Как выяснилось, проверку в отношении оппозиционера СК начал на основании заявления полицейского, в котором говорится, что Навальный ударил его в колено. В материалах следствия также есть видео задержания оппозиционера, которое он сам публиковал у себя в Instagram и на котором видно лишь, как сотрудники полиции уводят задержанного в автозак.

Как известно, Навальный и его штаб призывают россиян к бойкоту выборов президента РФ 18 марта 2018 года после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом на пост главы государства. В ЦИК такие призывы считают незаконными.