Задержание проводилось в квартире, которую снимали мигранты. При обыске у них обнаружили и изъяли компоненты взрывного устройства, оргтехнику и литературу.
По словам собеседника агентства, двое задержанных были оформлены дворниками в местном филиале государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Сейчас правоохранительные органы устанавливают их причастность к преступлениям и экстремистским группировкам.
Источники в полиции рассказали РБК, что в Лианозово были задержаны четверо сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». У них изъяли восемь мобильных телефонов, похожие на самодельные взрывные устройства предметы и экстремистскую литературу.
«Задержанные относятся к так называемой спящей ячейке ИГ. Это резерв, который в любой момент может реализовать задания своих кураторов по определенному сигналу», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что подозреваемые поддерживали связь с другими ячейками ИГ посредством одного из популярных мессенджеров.
В середине декабря сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге семь членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По информации следствия, они планировали совершить резонансный теракт в Казанском соборе во время службы. Помощь в предотвращении этого теракта России оказало ЦРУ. Информацию о подготовке взрыва американская спецслужба передала президенту США Дональду Трампу, а он передал ее президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре.
Впоследствии Путин поблагодарил Трампа за помощь, а тот заявил о «тысячах» возможных жертв теракта в России, который удалось предотвратить.
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