В Москве задержали Алексея Навального

Навальный рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. Политика задержали в день рождения его супруги Юлии.

По какой причине задержан Навальный, пока неизвестно.

20 июля на митинге за свободные выборы в Москве Алексей Навальный предложил провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.