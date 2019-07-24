В Москве задержали Алексея Навального

Полиция Москвы задержала Алексея Навального возле его дома. Об этом политик сообщил в инстаграме.
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Навальный рассказал, что его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. Сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. Политика задержали в день рождения его супруги Юлии.

По какой причине задержан Навальный, пока неизвестно.

20 июля на митинге за свободные выборы в Москве Алексей Навальный предложил провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

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