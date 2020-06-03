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За последние сутки в России выявлено 8536 новых случаев коронавируса, из них 3287 (38,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За сутки скончались 178 человек.
В Москве впервые с конца апреля меньше 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. В России - 8536
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране выявлено 432 277 заболевших и 5215 умерших. Число вылечившихся снова превысило количество заболевших за сутки, отчитался штаб. Из больниц за сутки выписались 8972 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.

В Москве впервые с конца апреля выявлено менее 2 тысяч новых случаев коронавируса - 1842.

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