В Москве впервые с конца апреля меньше 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. В России - 8536

Всего в стране выявлено 432 277 заболевших и 5215 умерших. Число вылечившихся снова превысило количество заболевших за сутки, отчитался штаб. Из больниц за сутки выписались 8972 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.

В Москве впервые с конца апреля выявлено менее 2 тысяч новых случаев коронавируса - 1842.