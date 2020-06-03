В Москве впервые с конца апреля меньше 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. В России - 8536

Всего в стране выявлено 432 277 заболевших и 5215 умерших. Число вылечившихся снова превысило количество заболевших за сутки, отчитался штаб. Из больниц за сутки выписались 8972 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 195 957 человек.
В Москве впервые с конца апреля выявлено менее 2 тысяч новых случаев коронавируса - 1842.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: новый юридический режим в стране вступит в силу с 17 июня (7)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что,...
Кирилл Атаманчик, мигрант из Беларуси: для кого-то Вильнюс – это аэропорт "Минск-3", а для меня – культурная столица (17)
Кирилл – мигрант с большим опытом. Он живет в Литве...
Задержанный по делу о коррупции Залаторюс отпущен на свободу (3)
Президенту Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантасу...
Молодая семья заразилась коронавирусом в городе и почти месяц не могла провериться (20)
Молодая семья из Вильнюса рассказала журналистам Delfi о...
Недоверие к решению власти выделить 200 евро: не будет ли это медвежьей услугой? (23)
Правительство Литвы приняло решение в августе...