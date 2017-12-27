"По адресу Иловайская улица, дом 20 произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался",- сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Радиостанции Business FM удалось дозвониться до предполагаемого стрелка, который заявил: "Я директор. [...] У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются".
"Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - заявил он.
Ранее о том, что стрельбу открыл бывший собственник, сообщал ТАСС со ссылкой на источники.
"Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет", - сказал источник.
По другой версии, утром для описи на территорию предприятия имущества прибыли судебные приставы, что и вызвало конфликт. Согласно заявлению федеральной службы судебных приставов, на момент стрельбы они действительно находились на фабрике, но не пострадали.
"Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал", - заявили "Интерфаксу" в управлении ФССП.
Информагентства со ссылкой на источники сообщают, что нападавший мог захватить заложников.
"Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По некоторым данным, по меньшей мере два человека получили ранения.
Полиция ранее выехала по вызову на Иловайскую улицу на юго-востоке Москвы. По сообщениям, в здании компании "Меньшевик", производящей кондитерские изделия, около 10 утра в среду были слышны выстрелы.
Сотрудники фабрики ранее жаловались на своего работодателя.
По данным СПАРК-Интерфакс, по адресу Иловайская, 20зарегистрирована "Кондитерская фабрика "Меньшевик". Аверьянов до 2005 года был совладельцем фабрики, и до сих пор числится гендиректором.
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