Поломка произошла по техническим причинам — была нарушена целостность одной из секций конструкции, отмечается в заявлении парка.
Пешеходный мост над катком в парке обрушился через несколько минут после наступления нового года. При этом пострадали 13 человек. Врачи оказали всем медицинскую помощь, тяжелых травм нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Об этом он написал в соцсети "ВКонтакте", отметив, что происшествие тщательно расследуется и виновные будут наказаны.
Мэр добавил, что всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство из них не москвичи, выплатят компенсацию до 500 тысяч рублей.
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