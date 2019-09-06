В Москве установят систему видеонаблюдения для распознавания лиц участников протестных акций

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заключил контракт ​с компанией "Ситроникс" на организацию видеонаблюдения с распознаванием лиц на массовых акциях. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглавы департамента Александра Горбатько, сумма контракта составила 260 миллионов рублей.

IT-интегратор "Ситроникс" принадлежит компании АФК "Система" миллиардера Владимира Евтушенкова, которых находится в прекрасных отношениях с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сам Собянин ранее говорил, что основатель и владелец АФК "Система" является самым близким к нему предпринимателем. Бизнесмен и чиновник давно охотятся вместе.

Как указано в материалах госзакупки, система видеонаблюдения будет работать на крупных столичных мероприятиях, включая общественно-политические, то есть - митинги, акции протеста, выборы и т.д. Если раньше такое видеонаблюдение велось лишь в особых случаях, например во время празднования Дня города или Дня Победы, то теперь его можно будет вести постоянно. Особо важно то, что в систему будет внедрена технология распознавания лиц.

"Ситроникс" будет устанавливать и проверять камеры, предоставлять правоохранительным органам трансляцию с них в реальном времени и обеспечивать выгрузку отснятого материала. В МВД отметили, что камеры нынешней городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений. Но сейчас такое наблюдение организовано хаотично, а видеопотоки не всегда получается транслировать онлайн. И если установить распознавание лиц на уже действующие городские камеры, то будет слишком сложно распознавать людей - слишком большие толпы и слишком далеко, чтобы выделять достаточно качественные портреты. Для эффективной работы системы и нужны новы камеры, например, на рамках металлодетекторов на входах и выходах.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в мае обещал провести масштабный конкурс на установку в Москве до 200 000 камер с распознаванием лиц. Но пока конкурс объявлен не был. Этой осенью ДИТ также намерен завершить тестирование в Москве очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц, после чего планируется начать их активное использование в местах большого скопления людей.

Между тем эксперты считают, что подобное тотальное видеонаблюдение с распознаванием лиц нарушает права граждан.

Мэрия объясняет необходимость внедрения системы заботой о безопасности и само своим же постановлением устанавливает, как и в каких случаях могут использоваться изображения людей. Однако федеральное законодательство не регулирует вопрос использования системы распознавания лиц, а анализировать фото человека без его согласия незаконно, говорит ведущий юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

Как отмечает адвокат Международной правозащитной организации "Агора" Станислав Селезнев, государство имеет право использовать изображение человека без его согласия только по законодательству об обороне, безопасности и противодействии терроризму. Но под эти исключения, по его мнению, можно подвести многое. Не исключено, что лица всех протестующих, принимающих участие в акциях протеста, окажутся в некой формируемой базе, которую власти смогут использовать для выявления несогласных и дальнейшего применения против них репрессий.