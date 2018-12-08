"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении.
"Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.
Как рассказал Федотов Интерфаксу, Людмила Алексеева скончалась в городской клинической больнице №15 в 19:30. Как сообщили в СПЧ, Алексеева умерла в "палате, которую очень любила".
"Она говорила, что там работают святые люди, и они отвечали ей взаимностью. Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны". - заявили в совете.
Дата и место прощания с правозащитницей пока не определены.
Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет МГУ, после чего работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве, научным редактором редакции археологии и этнографии в издательстве "Наука", а в 1970-х годах была сотрудником Академии наук СССР.
Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 1966 году, участвуя в акции протеста против ареста и осуждения в СССР писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры.
Алексеева стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям, а также участвовала в выпуске первого в СССР нелегального правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий" и была автором научных работ по истории диссидентского движения в СССР.
В 1974 году советские власти объявили Алексеевой предостережение за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений". В феврале 1977 года она вынуждена была эмигрировать и поселилась в США.
В Россию Алексеева вернулась в 1993 году, спустя три года возглавила восстановленную старейшую правозащитную организацию - Московскую Хельсинкскую группу. В 2002 году была включена в состав комиссии по правам человека при президенте России (в 2004 году преобразована в совет по правам человека).
В 2012 году Алексеева вышла из состава СПЧ и вернулась в него за несколько дней до своей смерти - в начале декабря.
За правозащитную деятельность Людмила Алексеева была удостоена французского ордена Почетного легиона, премии имени Андрея Сахарова, командорским крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" и других наград.
В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева (68)
Старейшая российская правозащитница, член совета при...
Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова впервые показалась на федеральном канале (9)
Сюжет телеканала "Россия" об отечественной технологии,...
ФСБ отказалась считать украинских моряков военнопленными (27)
Украинские моряки не могут считаться военнопленными,...
Москвичей призвали не трогать пьяных свиристелей (7)
В Москве из-за перепада температур забродили ягоды...
Ветеран из Магадана отправил Медведеву свою прибавку к пенсии (5)
Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть...
TOP новостей
Сюрприз президентского рейтинга: лидер может измениться (78)
Растет количество людей, желающих видеть на посту...
Скандал в Паланге: "на пост мэра в наших краях должны претендовать литовцы" (157)
"Я думаю, что на пост мэра в наших краях должны...
Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине (71)
Евгений Магда – кандидат политических наук, известный...
За посылки из-за границы иногда приходится доплачивать (27)
Приближаются самые большие праздники года, живущие в...
Синоптики: настоящей зимы еще придется подождать (1)
В Литве выпал снег, который, похоже, надолго не...