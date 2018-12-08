"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении.

"Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как рассказал Федотов Интерфаксу, Людмила Алексеева скончалась в городской клинической больнице №15 в 19:30. Как сообщили в СПЧ, Алексеева умерла в "палате, которую очень любила".

"Она говорила, что там работают святые люди, и они отвечали ей взаимностью. Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны". - заявили в совете.

Дата и место прощания с правозащитницей пока не определены.

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет МГУ, после чего работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве, научным редактором редакции археологии и этнографии в издательстве "Наука", а в 1970-х годах была сотрудником Академии наук СССР.

Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 1966 году, участвуя в акции протеста против ареста и осуждения в СССР писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры.

Алексеева стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям, а также участвовала в выпуске первого в СССР нелегального правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий" и была автором научных работ по истории диссидентского движения в СССР.

В 1974 году советские власти объявили Алексеевой предостережение за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений". В феврале 1977 года она вынуждена была эмигрировать и поселилась в США.

В Россию Алексеева вернулась в 1993 году, спустя три года возглавила восстановленную старейшую правозащитную организацию - Московскую Хельсинкскую группу. В 2002 году была включена в состав комиссии по правам человека при президенте России (в 2004 году преобразована в совет по правам человека).

В 2012 году Алексеева вышла из состава СПЧ и вернулась в него за несколько дней до своей смерти - в начале декабря.

За правозащитную деятельность Людмила Алексеева была удостоена французского ордена Почетного легиона, премии имени Андрея Сахарова, командорским крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" и других наград.