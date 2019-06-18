В Москве умер борец с диссидентами и "самиздатом" генерал КГБ Бобков

Круг его профессиональных интересов был широк: интеллигенция, диссиденты, евреи, националисты, церковь.

Бобков работал в МГБ-КГБ при 12 главах этого ведомства, от Всеволода Меркулова до Владимира Крючкова, причем лишь с первым из них не был лично знаком (Меркулова расстреляли в 1953 году).

В 1992 году он возглавил аналитическую службу холдинга "Мост" Владимира Гусинского. Государственники осуждали Бобкова за "услужение олигарху", либералы Гусинского - за то, что приблизил "комитетчика", да еще какого! Альянс, однако, оказался плодотворным и продлился 9 лет, до изгнания Гусинского.

Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года в селе Червона Каменка (ныне Кропивницкая область Украины) в семье землемера. С началом войны эвакуировался с отцом на Кузбасс, работал на стройке. В конце 1942-го, приписав себе лишний год, ушел в армию.

Был дважды ранен. Вступил на фронте в КПСС. Войну закончил в Латвии. Видимо, выделялся способностями, поскольку командовал взводом, не будучи офицером.

Сразу после победы Бобкова направили в Ленинградскую школу военной контрразведки. Учился он, надо полагать, тоже успешно, потому что получил распределение на Лубянку (в мае 1946 года "Смерш" передали из военного ведомства в чекистское и преобразовали в 3-й главк МГБ).

23 октября 1946 года новый сотрудник впервые вошел в известное здание, где впоследствии занимал отделанный деревом громадный кабинет на 4-м этаже с окнами на магазин "Детский мир".

Почти сразу он получил крупное дело - расследовал коррупционные обвинения против советских разведчиков, работавших в США под прикрытием акционерного общества "Амторг" и занимавшихся поставками в СССР никеля в обход американского законодательства. Обвинения были сняты.

В 36 лет Филипп Бобков стал заместителем начальника контрразведывательного главка, в 40 - генералом.

Его можно считать основоположником того, что в КГБ впоследствии называли "активными мероприятиями", а сегодня в мире именуют "информационными вбросами".

В начале 1960-х годов Бобков предложил руководству усилить работу с западной прессой.

Высший класс - когда полезные для советской политики материалы исходят от изданий и авторов, которых никто не заподозрит в прокоммунистических симпатиях. Пытаться вербовать и напрямую подкупать журналистов контрпродуктивно, а вот доверительные отношения с информированным источником для них - непреодолимый соблазн, доказывал он.

Одним из каналов, с которым Бобков работал много лет, был Виктор Луи - советский журналист, живший в Москве, но сотрудничавший исключительно с западной прессой. Он прославился тем, что первым, примерно за сутки до официального объявления, сообщил миру о смещении Хрущева.

В 1968 году новый председатель КГБ Юрий Андропов создал Пятый главк. Через несколько месяцев его возглавил Филипп Бобков.

Те, кто становился объектом внимания Бобкова и его подчиненных, не имели причин его любить, но единодушно отмечали, что он, по крайней мере, был умным человеком.

Единственный из высокопоставленных чинов КГБ, Бобков часто выступал перед публикой, особенно московскими студентами, и, судя по всему, делал это с удовольствием.

Являлся завзятым театралом, что в номенклатурной среде считалось легкомыслием, и собрал богатую библиотеку. По его словам, способствовал изданию некоторых ранее запрещенных авторов, например, Осипа Мандельштама, Игоря Северянина и Бруно Ясенского.

Бобков был причастен ко многим делам, достойным отдельной книги.

В 1956 году первым оказался на месте самоубийства писателя Александра Фадеева и передал "наверх" его скандальную предсмертную записку.

12 апреля 1961 года вручил иностранным корреспондентам в Москве фото Юрия Гагарина, которого на тот момент не имели ни отдел печати МИД, ни редакция "Правды", а затем организовывал зарубежные пресс-конференции первого космонавта.

В 1965-м курировал создание документального фильма, главным героем которого был Василий Шульгин, некогда принявший отречение Николая II.

В 1972-м ездил в Рейкьявик на шахматный матч Спасский-Фишер, дабы проверить слух, будто американцы воздействуют на советского гроссмейстера тайными лучами.

В 1980-81 годах возглавлял расследование загадочного убийства председателя Совета министров Киргизии Султана Ибраимова, застреленного в собственной постели на даче. В ходе этого дела в СССР впервые была проведена экспертиза ДНК.

Следствие назвало предполагаемого убийцу, но он, во-первых, не имел очевидных мотивов, а во-вторых, был обнаружен то ли повесившимся, то ли повешенным в пустом вагоне электрички в Куйбышевской области. Многие в республике официальной версии не поверили.

Впоследствии критики Филиппа Бобкова говорили, что выискивать крамолу и вербовать осведомителей в творческой среде легче, чем раскрывать преступления и ловить реальных шпионов.

Писатель и независимый историк Леонид Млечин указывал, что Бобков и его коллеги сосредоточились на борьбе с интеллигентским инакомыслием и проглядели реальную угрозу для СССР в лице национализма.

При Горбачеве Филипп Бобков пошел на повышение, став первым заместителем председателя КГБ, хотя впоследствии назвал бывшего президента СССР "пустой личностью".

Покинув свой пост в январе 1991 года, в последовавших вскоре бурных событиях участия не принимал.

В 2000-е годы был экспертом Института социально-политических исследований Российской академии наук, советником гендиректора РИА Новости, вице-президентом Академии проблем безопасности, и вообще много выступал как аналитик. Выпустил мемуарные книги "КГБ и власть" и "Последние 20 лет".

Политические высказывания Филиппа Бобкова были довольно эклектичными.

Он говорил, что сожалеет о некоторых вещах, которые делал в КГБ, особенно о своей причастности к преследованию академика Сахарова.

Критиковал советское политбюро ("решения лились потоком, но чаще всего абсолютно не касались жизненных проблем"). Из всех лидеров СССР положительно оценивал только Юрия Андропова.

В 2001 году поддержал решение закрыть российские военные объекты в Камрани и Лурдесе ("мы сейчас - не Советский Союз").

Считал движение антиглобалистов "закономерным процессом развития человечества, к которому надо присмотреться повнимательнее".

Одобрял внешнюю политику Владимира Путина ("перед Америкой мы шапку ломать не будем"), но высказался против приговора участницам Pussy Riot, назвав весь инцидент ерундой.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону в 2013 году сказал, что во время работы в КГБ о сотруднике по имени Владимир Путин не слышал.