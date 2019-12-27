На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Josifas Stalinas
© RIA/Scanpix

В эпоху СССР ЗИС-115 являлся автомобилем высшего класса. Всего таких машин было произведено 56 штук.

Известно, что с 1949 года на автомобиле разъезжал лично Иосиф Сталин.

Машину украли в ночь на 27 декабря. Неизвестные погрузили ЗИС на эвакуатор и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время угонщиков разыскивают.

По документам украденный автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.

Gazeta.ru
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