"По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанес несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка", - цитирует РИА Новости представителя Следственного комитета.
Мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся следственные действия.
СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
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