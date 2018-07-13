По словам лидера "Альтернативы", впервые нигерийцы стали обращаться с жалобами на мошенников еще две недели назад. "На родине мошенники предложили им купить фан-ID за $300 и билеты туда-обратно, обещая, что в России им удастся устроиться на работу. Доверчивые нигерийцы приехали сюда, но, как выяснилось, никто их не ждал, разрешения на работу у них нет, к тому же мошенники аннулировали им обратные билеты", — рассказал он.
По словам Мельникова, в четверг среди нигерийцев прошел слух, что авиакомпания Turkish Airlines выделит самолет, который доставит их на родину, однако по приезде в Шереметьево выяснилось, что о таком рейсе в аэропорту не знают. "Полицейские аэропорта доставили их на двух автобусах до посольства Нигерии, а мы купили им еду и коврики. Нигерийцы ночевали у посольства, сейчас к ним публично вышел посол страны и пообещал решить все проблемы. Сотрудники консульства сказали, что оплатят им жилье на пять дней и за это время разберутся с билетами", — добавил он.
По подсчетам лидера "Альтернативы", с утра у посольства было более 70 человек, а всего в России остается 200–400 обманутых граждан Нигерии.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такая информация к ним не поступала. Оперативный комментарий от пресс-атташе консульства получить не удалось.
Ранее о том, что приехавшие на чемпионат иностранцы пытаются получить по "паспорту болельщика" работу или убежище в России, писал "Коммерсантъ". По данным газеты, упрощенным визовым режимом во время мундиаля массово воспользовались жители африканских стран. "Мы с братом планировали посмотреть футбол и остаться здесь на несколько лет, до тех пор пока сможем работать. Мы не знали, что здесь это невозможно", — рассказывал один из приезжих граждан Нигерии изданию. Другой нигериец утверждал, что ему обещали возможность стать игроком одного из российских футбольных клубов.
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