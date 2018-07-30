В Москве три сестры убили отца из-за "моральных страданий"

Тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области шеи и груди было обнаружено в подъезде дома по Алтуфьевскому шоссе. Задержанные на следующий день дочери пояснили на допросе, что пошли на преступление из-за "личных неприязненных отношений" с отцом. Однако что именно скрывается на самом деле за этими формулировками, еще предстоит выяснить следствию.

Сообщается, что погибшего звали Михаил Хачатурян. На публике он производил впечатление религиозного человека, однако своих дочерей держал в ежовых рукавицах. Неудивительно, что 20-летний сын предпочел жить отдельно, а свою жену мужчина еще раньше выгнал из дома. При том, что официально погибший нигде не работал, он был владельцем двух квартир в доме, которые специально купил одну над другой. По словам соседей, у него постоянно возникали конфликты с жителями, пишет "МК".

— Он парковался в неположенном месте, никто ему не указ был, — рассказали изданию жильцы. — Занимался какими-то темными делишками, постоянно к нему приезжали подозрительные личности. Ходил по двору с пистолетом, всех пугал. Одного дедушку, который сидел на лавочке, чуть не убил у нас во дворе. Очень жестокий был, вот и дочек своих все время задирал, ругался с ними. Наверное, они не выдержали и набросились на отца.

При этом, по версии издания, именно Хачатурян первым набросился на дочерей, ранив среднюю из них в плечо. Однако "360" сообщает, что мужчина просто сидел в кресле, когда девушки внезапно накинулись на него. В ход они пустили нож, молоток и баллончик с газом, которым ослепили отца. Добили его уже на лестничной клетке, когда он пытался спастись.

30 июля состоится заседание, на котором будет избрана мера пресечения для трех дочерей. Как сообщается на сайте СУ СКР по Московской области, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.