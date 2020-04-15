"Яндекс" уже в 7 утра показывал на столичных дорогах пробки в 4 балла. Заторы наблюдаются на пересечениях МКАД со всеми трассами на юге, юго-востоке и юго-западе столицы. Также красным окрашены въезды в столицу с северо-запада и востока.

Затруднения образовались практических на всех крупных магистралях в сторону центра: Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевоском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, пишут "Ведомости".

Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город. Дороги сузили до одной-двух полос. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, его машину могут отправить на штрафстоянку в случае повторного нарушения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пока такие меры не применяются.

В зависимости от направления люди стоят в пробках больше часа, некоторые не выдерживают, выходят из машин и идут пешком по обочинам, пишет в своем блоге Илья Варламов. На опубликованных им фотографиях видно, что в пробках стоят и автомобили медицинских служб.

На дорогах Москвы — массовая проверка пропусков. Стоящие в пробках врачи просят, чтобы их пропустили к больным.

Скрины: телеграм-канал Avtozak pic.twitter.com/zpSqlFpDm3

— Znak.com (@znak_com) April 15, 2020



Сотрудники ГИБДД останавливают машины выборочно, в основном, с немосковскими номерами, такси с пассажирами, "подозрительных" водителей, сообщает ТАСС. На въезде в Москву со стороны Ленинградского шоссе перегорожены три полосы, выставлен усиленный ОМОНом пост из восьми сотрудников ДПС.

На проверку, по наблюдениям корреспондентов, уходит 30 секунд - сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, проверяя тем самым наличие цифрового пропуска. На этом проверка не заканчивается: если пропуск есть, у водителя спрашивают права и паспорт, чтобы удостовериться, что данные в пропуске совпадают.

Если пропуска нет, сотрудники ГИБДД выясняют, имеет ли человек право не оформлять его, для этого надо предъявить служебное удостоверение. На Ленинградском шоссе проверяют около 30% машин. По словам одного из инспекторов, у 98% проверенных был пропуск, остальных развернули.

Движение транспорта на въездах в Москву осложнилось. Наблюдаются значительные пробки. Наши корреспонденты передают, что на проверку уходит 30 секунд - сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, тем самым проверяя наличие пропуска:https://t.co/CMtLxnCLel pic.twitter.com/LJfoab4Al5 — ТАСС (@tass_agency) April 15, 2020

На въездах в Москву в первый день пропускного режима образовались пробки

Фото: «Яндекс.Карты»https://t.co/JvMw7Lyjet pic.twitter.com/3LP4Bn6XC4

— Медиазона (@mediazzzona) April 15, 2020



На въезде в Москву по шоссе Энтузиастов 80-90% машин пропускают без проверки пропусков, но пробка все равно растянулась почти на километр. По мере нарастания потока увеличилось и число проверок. Если час назад останавливали 20% автомобилей, то сейчас - более 50%, отмечает агентство.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена.

В метро пассажиры проводят в ожидании 30-40 минут. Обязательная дистанция в 1,5 метра при этом, как видно на фотографиях из соцсетей, не соблюдается. У некоторых станций очереди начинаются еще на улице.

Сотрудники полиции проверяют пропуска на всех станциях московского метро. Они просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. Цифровой код они вбивают в планшет, проверяя действительность пропуска. Проверок в автобусах пока нет.

Помните как неделю назад "полезные блогеры" причитали про разгул любителей шашлыка?

А теперь работа властей: Вот сегодня утром метро Преображенская площадь в Москве проверка пропусков.

Ну что победили шашлычников? pic.twitter.com/MnRdjdzrFb — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 15, 2020

Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого pic.twitter.com/bWLxhtB8Op — ntvru (@ntvru) April 15, 2020

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD — Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020

Московское метро прямо сейчас. Очередь скопилась из-за того, что полицейские на входе спрашивают у людей наличие спецпропусков pic.twitter.com/9suYQ52290 — Телеканал 360° (@360tv) April 15, 2020