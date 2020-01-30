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Летевший из Симферополя в Москву пассажирский лайнер был вынужден срочно приземлиться из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Москве срочно приземлился самолет из-за угрозы пассажирки взорвать себя
© Itar-Tass / Scanpix

По предварительным данным, пилоты сообщили, что находящаяся на борту женщина угрожает взорвать себя.

После этого было принято решение в срочном порядке сажать самолет на землю.

Отмечается, что самолет благополучно сел в Домодедово, его отбуксировали на стоянку. На борту находились 195 человек.

В аэропорту действует временный запрет на вылеты. Из-за нештатной ситуации на взлетно-посадочных полосах скопилась целая пробка из выстроившихся в ряд лайнеров.

Сообщается, что женшину, которая угрожала взорвать самолет, задержали и доставили в линейный отдел внутренних дел. Сейчас ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.

ru.DELFI.lt
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