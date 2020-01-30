В Москве срочно приземлился самолет из-за угрозы пассажирки взорвать себя

По предварительным данным, пилоты сообщили, что находящаяся на борту женщина угрожает взорвать себя.
После этого было принято решение в срочном порядке сажать самолет на землю.
Отмечается, что самолет благополучно сел в Домодедово, его отбуксировали на стоянку. На борту находились 195 человек.
В аэропорту действует временный запрет на вылеты. Из-за нештатной ситуации на взлетно-посадочных полосах скопилась целая пробка из выстроившихся в ряд лайнеров.
Сообщается, что женшину, которая угрожала взорвать самолет, задержали и доставили в линейный отдел внутренних дел. Сейчас ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.
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