В Москве срочно приземлился самолет из-за угрозы пассажирки взорвать себя

По предварительным данным, пилоты сообщили, что находящаяся на борту женщина угрожает взорвать себя.

После этого было принято решение в срочном порядке сажать самолет на землю.

Отмечается, что самолет благополучно сел в Домодедово, его отбуксировали на стоянку. На борту находились 195 человек.

В аэропорту действует временный запрет на вылеты. Из-за нештатной ситуации на взлетно-посадочных полосах скопилась целая пробка из выстроившихся в ряд лайнеров.

Сообщается, что женшину, которая угрожала взорвать самолет, задержали и доставили в линейный отдел внутренних дел. Сейчас ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.