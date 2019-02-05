В частности, после сообщения о бомбах проверяют несколько школ, семь торговых центров. В настоящее время, по словам собеседников агентства, уже эвакуировано почти 3000 человек. ТАСС также сообщает об эвакуации Дома правительства Московской области.
Всего, по данным ТАСС , в Москве эвакуированы около 40 зданий. По словам собеседников этого агентства, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили "на электронную почту с IP-адресов иностранных государств, в том числе из Украины".
В конце января массовые эвакуации прошли во многих крупных городах на Дальнем Востоке, Сибири, в Центральной и Северо-Западной России. 31 января из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах эвакуировали около ста зданий в Санкт-Петербурге, а также девять кинотеатров сети "Синема стар" в Москве.
Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций ФСБ оценила в 150 миллионов рублей. Ни одно сообщение не подтвердилось.
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