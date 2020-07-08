По словам активиста, его повезли на шестой обыск. Его проводят в квартире, в которой живет Верзилов. Там уже проходил обыск 21 июня, пишет "Медиазона".

"Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на шестой обыск, - написал Петр Верзилов. - Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд - каждый день, день за днём! - обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно!"

7 июля обыск прошел в квартире матери Верзилова. В тот же день ему предъявили обвинение по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства). Статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до четырехсот часов. Поводом для возбуждения дела стал канадский паспорт Верзилова, который он получил в связи с тем, что учился там в школе.

В конце июня у Верзилова прошел обыск по статьям 212 и 318 УК (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти), возбужденном после акции протеста 27 июля 2019 года. Тогда участника Pussy Riot отпустили из отдела в статусе свидетеля после допроса, длившегося 13 часов. На выходе него напал провокатор, и Верзилова вновь задержали. На следующий день суд арестовал его на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Следователи называли Верзилова "организатором массовых беспорядков" 27 июля. Протесты летом 2019 года стали поводом для возбуждения серии уголовных дел (так называемое "московское дело"). Более 20 фигурантов были осуждены, некоторые из них получили реальные сроки заключения.