"В рамках проверки следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Проверку также организовала Черемушкинская межрайонная прокуратура Москвы, говорится на сайте Генпрокуратуры.

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Пранкеры Вован и Лексус рассказали инициатору подписей о наработках рептилоидов

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили инициатору сбора подписей против онкобольных - 62-летней Елене Аллиной, которая является старшей по подъезду. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Женщина заявила, что родители онкобольных "выбрасывают в мусоропровод вату, повязки, бинты, на которых есть кровь, которая заразна". По ее мнению, существует некий возбудитель рака крови, который невозможно уничтожить при помощи химиотерапии.

"Все знают, была передача по телевизору, врачи открыли 187 видов вирусных возбудителей, у каждого свой возбудитель онкологической болезни, а утверждают, что рак не заразен. Где гарантия, что кто-то не приедет к нам с таким возбудителем?" - беспокоится женщина.

Подобные тирады продолжались на протяжении 10 минут, так что собеседники не могли вставить ни слова. В ответ на слова о том, что средство против рака крови уже якобы изобретено внеземной цивилизацией рептилоидов, женщина заявила, что пришельцы знают, как лечить рак, однако блокируют попытки китайских врачей, а российские врачи инопланетными наработками не пользуются.

Впрочем, на совет сделать шапку из фольги, которая тоже защищает от вируса, женщина заявила, что "у нас это никто делать не будет, и я в том числе". "Даже удивительно", - комментирует газета.

"Заразный" рак

Ранее координатор благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталья Машкова сообщила, что в подъезде одного из домов в Москве собирают подписи против сдачи квартир родителям онкобольных детей, так как рак - "заразное инфекционное заболевание".

"У нас рассадник инфекции. А когда инфекция на инфекцию - это страшно. Лифты - закрытые помещения, в них все скапливается. Мы все время контактируем с раковыми больными с разными инфекциями. Кто не хочет этого - распишитесь у консьержки. Пусть эту квартиру сдают другим людям", - говорится в объявлении.

Сбор подписей начала старшая по подъезду дома, расположенного в районе Коньково. В квартире, которая стала причиной скандала, живут родители с детьми, которые прошли курс химиотерапии и находятся на реабилитации в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Проживая в этой квартире, они освобождают место в больнице для тех, кому нужна срочная помощь.

Сбор подписей вызвал большой резонанс. Столичный уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович назвал это "пещерной, людоедской позицией", вызывающей "брезгливость и отторжение". Он заявил, что готов вмешаться, если у родителей больных детей возникнут реальные проблемы при съеме квартир.

Директор Центра имени Рогачева профессор Галина Новичкова назвала позицию негативно настроенных жильцов "иллюстрацией абсолютной безграмотности", которая может нанести "непоправимую" психологическую травму больному ребенку и его семье. Она пояснила, что дети носят маски не из-за того, что могут кого-то заразить, а потому что у них ослаблен иммунитет.

"Они не могут никого заразить. Скорее мы опасны для них: любая банальная инфекция в их жизни может оказаться смертельной", - объяснила Новичкова. Она добавила, что семьям больных часто приходится снимать квартиры вблизи клиник, так как лечение онкологических заболеваний - длительный процесс, состоящий из нескольких этапов.