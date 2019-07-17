Боголюбову, по ее словам, задержали прямо на почте, когда она забирала посылку с препаратом фризиум. Это лекарство ее десятилетнему сыну Михаилу прописали врачи для борьбы с судорогами, утверждает женщина. Мальчик содержится в детском хосписе "Дом с маяком".

Боголюбовой заявили, что в ее посылке обнаружены психотропные вещества.

Первой о задержании женщины написала в "Фейсбуке" заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, которые в разговоре с Би-би-си подтвердила Боголюбова, ее допрашивали на почте семь часов в окружении полицейских и сотрудников таможни.

"Проводили опросы и допросы. Брали показания письменные и устные. Проводили "осмотр места происшествия". На маму морально давили и прессовали", - пишет Мониава.

В 11 вечера того же дня Елену Боголюбову отпустили, пишет Мониава. По ее словам, это произошло потому, что она "звонила Нюте [Анне Федермессер, учредителю благотворительного фонда помощи хосписам "Вера"]. Нюта звонила в правительство". Сама Федермессер это заявление пока не прокомментировала.

У Михаила Боголюбова, писала Мониава, неизлечимое генетическое заболевание - болезнь Баттена. В ходе этого заболевания в клетках нервной системы скапливаются жировые вещества, что приводит к потере речи, нарушениям зрения, слабоумию и эпилепсии.

Все зарегистрированные в России препараты для облегчения судорог Михаила, пишет Мониава, уже пробовали - и они ему не помогают.

Полиция и таможня

По словам Мониавы, поздно вечером в доме бабушки Михаила появился "начальник местного ГУВД", опросивший ее. Однако московская полиция отрицает свою причастность к задержанию. "Этим делом занималась таможенная служба", - заявил источник Интерфакса.

Как пояснили Русской службе Би-би-си в Центральном таможенном управлении, 400 таблеток, которые нашли в посылке Боголюбовой, отправили на экспертизу, в ходе которой в них обнаружили клобазам - вещество, ограниченное к обороту в России.

У женщины, пояснившей, что заказала лекарство для ребенка, попросили выписку. Она позвонила доверенным лицам, которые предоставили копии медицинских документов, однако среди них не было рецепта, сказали в таможенной службе.

В документах, как заявляет таможенная служба, была выписка консилиума врачей, которые рекомендуют, но не назначают этот препарат. Рецепты были на другие препараты, заявили в ведомстве. Таблетки изъяты, и сейчас материалы готовят для передачи в полицию. Когда их передадут, в ведомстве сказать затруднились.

Случившееся прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность. Слава богу, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер, если я не ошибаюсь, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично. Потому что уголовное дело остается", - прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ситуацию Боголюбовой.

По его словам, этот вопрос поднимался в том числе на прямых линиях президента, и министр здравоохранения Вероника Скворцова "говорила, что обязательно разберется с этой ситуацией". "Мы обязательно свяжемся с минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", - добавил Песков.

Контрабанда и сбыт

Похожие случаи возбуждения уголовных дел можно встретить как среди тех, кому требуется лекарство, не зарегистрованное в России, так и среди тех, кто заказывает за рубежом бытовую химию.

В апреле этого года Дарья Беляева из Екатеринбурга заказала из Польши упаковку антидепрессантов, в которых содержалось вещество эфедрон. Это вещество, как заявили в таможенной службе, используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы (рецепторов, вырабатывающих адреналин и норадреналин). Беляеву обвинили в контрабанде наркотиков.

Летом 2018 года в Москве возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее были, и договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался агентом полиции, ее задержали и вменили сбыт наркотиков. Позже управление МВД по Москве закрыло это дело.

В июле 2017 года преподаватель английского языка Гейлен Грандстафф был задержан после того, как заказал в китайском интернет-магазине пептиды для регенерации клеток и чистящее средство для металла.

В заказанном чистящем средстве содержался гамма-бутиролактон, внесенный в список запрещенных на территории России препаратов, так как может быть использован в качестве психотропного вещества.

Грандстафф провел больше 600 дней в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков. В марте суд принял решение освободить его из-под стражи, а дело вернуть следователю. Пока невиновным американца не признали.