В Москве разгромили редакцию "Сноба"

Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова сообщила, что в офис издания ночью 10 июня проник неизвестный человек и "полностью разгромил редакцию".
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

Чудинова не знает мотивы человека, устроившего погром. Она также не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работает криминалист.

"Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен", — сказала Чудинова в беседе с "МБХ Медиа". В интервью "Дождю" она уточнила, что погром устроил мужчина.

Часть сотрудников "Сноба" продолжила работать в офисе телеканала "Дождь", сообщила Чудинова. По ее словам, издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры "будет буквально огромным делом".

Медуза
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