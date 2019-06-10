В Москве разгромили редакцию "Сноба"

Чудинова не знает мотивы человека, устроившего погром. Она также не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работает криминалист.

"Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен", — сказала Чудинова в беседе с "МБХ Медиа". В интервью "Дождю" она уточнила, что погром устроил мужчина.

Часть сотрудников "Сноба" продолжила работать в офисе телеканала "Дождь", сообщила Чудинова. По ее словам, издание будет просить помочь с техникой, поскольку самостоятельно восстановить компьютеры "будет буквально огромным делом".