По версии следствия, борцы с коррупцией в силовых структурах сами участвовали в незаконной сделке по отчуждению активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы. Контрразведчики свою вину в особо крупном мошенничестве отрицают, пишет "Коммерсант".
Решение о заключении под стражу майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова принял Московский гарнизонный военный суд. По версии следствия, еще в 2016 году оба контрразведчика участвовали в афере по отчуждению половины активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком "На Остаповской" неподалеку от станции метро "Волгоградский проспект". Узнав о том, что столичные власти собираются снести несколько павильонов, расположенных на рынке, офицеры обратились к владельцу компании и предложили "решить вопрос" с сохранением его бизнеса.
За это сотрудники спецслужб потребовали переписать половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 миллиона рублей, на стороннего человека. Предприниматель был вынужден согласиться, но сделка по каким-то причинам не состоялась, а чуть позже половину компании оформили на имя матери кандидата силовиков. Тем не менее рынок "На Остаповской" был снесен, а его владельцам предложена компенсация в 90 миллионов рублей. Прежний владелец компании посчитал себя обманутым и написал заявление в правоохранительные органы, на основании которого против силовиков было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Струков, Никитюк и их подельник были арестованы.
При этом источники в силовых структурах подчеркнули, что майор Никитюк и капитан Струков служили в управлении "М", которому поручено контрразведывательное обеспечение и борьба с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте и подведомственных ему ФСИН и ФССП. По некоторым данным, оба контрразведчика принимали непосредственное участие практически во всех громких разоблачениях в структуре ФСИН в последние годы. В частности, они входили в группу, занимавшуюся оперативной разработкой экс-главы тюремного ведомства Александра Реймера и его многомиллиардного мошенничества с электронными браслетами, за которое он был осужден на восемь лет лишения свободы.
В апреле 2016 года Сергей Никитюк, будучи в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела управления "М", подал рапорт своему руководству об обнаруженных им хищениях при проверке деятельности расположенного в Саратовской области ФГУП "Консервный завод ФСИН" и его руководителя Павла Беликова. Оперативник сообщал, что Беликов и должностные лица ФСИН похитили по фиктивным договорам 359 миллионов рублей. Год спустя дело прекратили, однако Беликову вменили в вину другие эпизоды, связанные с хищениями.
При этом Сергей Никитюк и его коллеги еще в рамках проверки консервного завода активно собирали информацию не только на его руководителей, но и на курировавшего в то время тыловые вопросы тогдашнего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. Эти данные стали одним из поводов для возбуждения ряда уголовных дел в отношении Коршунова, а сам Никитюк принимал участие в его задержании. По словам людей из их окружения, Никитюк и Струков имели ведомственные награды и благодарности от руководства службы и жили достаточно скромно. Так, майор Никитюк проживал с тремя детьми в небольшой квартире, а Константин Струков недавно приобрел жилье в ипотеку.
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