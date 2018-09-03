Согласно информации, которую приводит в своем блоге общественный деятель Максим Кац, неоднократно выступавший с критикой идеи внедрения электробусов, которые необходимо заряжать на конечных остановках и в парке, 1 сентября на маршрут должны были выйти сразу 30 электробусов, однако все сразу пошло не так.

"У метро ВДНХ Собянин с группой детей погрузился в один работающий электробус, все поехали в сторону Альтуфьево. Однако, проехав три остановки, электробус всех высадил, включая мэра, и уехал в парк", – написал Кац.

В течение субботы и воскресенья было предпринято в общей сложности еще шесть попыток выпустить на маршрут два электробуса, но ни одна из них не увенчалась успехом: во всех случаях электробус пришлось снимать с рейса, а пассажиры вынуждены были ждать привычного троллейбуса.

Итоги первого дня «курсирования» игрушки Собянина по маршруту №73. Сделано 5 попыток: 1 — сделал круг и сломался при попытке зарядки,

2 — сломался с пассажирами на борту, всех высадил

3 — сделал два круга, сломался,

4 — сломался с пассажирами на борту,

5 — в процессе pic.twitter.com/eaBwnDyYU1— Максим Кац (@max_katz) September 2, 2018

Вы будете опять смеяться, но третья попытка запуска электробуса тоже зафейлилась. Он сломался прямо на маршруте с пассажирами, точно также как вчера с мэром на борту. Игрушка ушла в парк, а люди остались ждать троллейбуса. Всё попало на видео pic.twitter.com/yrOFfuV2cL— Максим Кац (@max_katz) September 2, 2018

В выходные пытались запускать электробус 7 раз и ничего никуда не поехало pic.twitter.com/mn865H5lq5— Максим Кац (@max_katz) September 3, 2018

Напомним, контракты на поставку в Москву 200 первых электробусов были заключены с предприятиями "КамАЗ", основным акционером которого является холдинг "Ростех", и "ЛиАЗ", входящим в группу компаний Олега Дерипаски. Стоимость каждого контракта составила 6,35 миллиарда рублей при стартовой цене 6,38 миллиарда. По разыгранным лотам стоимость одного электробуса составила около 33 миллионов рублей. При этом большие современные автобусы стоят до 10 миллионов рублей, трамваи - около 15 миллионов.

Согласно контрактам, электробусы с системой зарядки на конечных остановках и в парках должны быть оснащены климат-контролем, бесплатным Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, низким полом. Запас хода должен составить более 40 км, максимальная скорость - 70 км/ч.

"Если бы мэрия вводила электробусы вместо вонючих дизельных автобусов, то это было бы суперпозитивное и полезное мероприятие, которое поддержали бы вообще все. Сам электробус внутри очень удобный, салон сделан качественно, если такие поедут вместо автобусов, то будет просто прекрасно. Достаточно было просто купить правильную модель — которая заряжается от проводов в движении. И сегодня можно было бы с помпой запустить действительно работающую технологию. Вместо этого запустили игрушку. Символично, кстати, что презентация была на фоне другой игрушки, предыдущего мэра — монорельса. Скоро его демонтируют", – написал Кац.