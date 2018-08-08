Утром в морге судебно-медицинской экспертизы N1 в Царицыно состоялась церемония прощания c погибшим. Десятки людей с белыми и красными розами и гвоздиками проводили Кирилла Радченко в последний путь. Коллеги и близкие выступили с прощальным словом.
Прощание с Орханом Джемалем во вторник прошло в Соборной мечети в Москве, передает РБК. Выступавшие на церемонии друзья Джемаля говорили о его мужестве, профессионализме и аскетизме.
Орхана Джемаля похоронили в мусульманском секторе Хованского кладбища.
Церемония прощания с режиссером Александром Расторгуевым состоялась в храме Космы и Дамиана. Его похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
О гибели снимавших документальный фильм в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По факту убийства журналистов СК РФ возбудил уголовное дело.
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