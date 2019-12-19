Традиционно Владимир Путин начинал ранее большие пресс-конференции с обязательного перечисления экономических достижений своего правительства, сетуя, что страна столкнулась с временными трудностями, но все также уверенно движется к светлому будущему, как и годы назад. Президент на каждой пресс-конференции говорил о том, что понимает, что у России большие проблемы, однако ни внутренняя, ни внешняя политика страны под его руководством не изменится. Обычно такое общение с журналистами длится 3-4 часа и транслируется центральными теле- и радиоканалами. В среднем, за это время глава государства успевает дать ответы примерно на 70 вопросов.

На этот раз президент начал не с экономики, а с экологии, а именно, с климатических изменений и сокращения вредных выбросов.

О климатических аномалиях и влиянии их на Россию

Какой ущерб может быть для России от погодных аномалий, задал такой первый вопрос о климатических изменениях журналист радио "Маяк".

Президент Путин, говоря о Парижском соглашении о климате и подписании Россией Киотского протокола относительно выбросов в атмосферу углекислого газа, отметил, что в договоре написана цифра около 30 процентов выбросов от показателей за 1990 год. Если за сто процентов взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность российских лесов, то останется даже около 60% выбросов, добавил он.

По данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны ЕС, а Россия - на четвертом месте, напомнил Путин.

Он добавил, что никто не знает причин изменения климата. Небольшой наклон оси может стать причиной драматических последствий. Посчитать, как современное человечество влияет на климат, невозможно, но не делать ничего нельзя, подчеркнул Путин.

О решении WADA: нельзя дважды наказывать за одну провинность

Представитель "Матч ТВ" завела речь об отстранении российских спортсменов от крупных соревнований. Что нужно делать спортсменам и как спорт будет развиваться в непростых условиях?

Решение WADA Путин назвал не только несправедливым, но и далеким от здравого смысла, так как фактически это уже второе наказание за старое нарушение. А двойного наказания за одну и ту же провинность нет ни в одной правовой системе.

При этом подавляющее большинство российских спортсменов, по словам Путина, чисты, но и их наказывают тоже.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили "зачистить". "Маленькие девочки то в чем виноваты?", - возмутился Путин.

Президент отметил, что наказание должно быть индивидуальным: если большинство спортсменов "чистые", почему они должны отвечать за чужие проступки.

"Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов чистые, как можно налагать санкции на них?" - сказал Путин.

Также решение WADA противоречит Олимпийской хартии, сказал президент, так как к работе Олимпийского комитета России претензий нет.

Об Украине: оккупации, газе, непризнанных республиках...

Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк задал президенту Владимиру Путину вопрос об Украине: когда Россия расформирует войска непризнанных республик ДНР и ЛНР, будет ли подписано новое газовое соглашение между Россией и Украиной, выплатит ли Россия Украине 3 млрд долларов.

"Что касается "Минска-2" и расформирования органов управления в республиках ДНР и ЛНР, экс-президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик. А в ЛНР и ДНР отказывались это делать. Но Москва их все же уговорила. То есть Киев признал ДНР и ЛНР", - объяснил Путин.

Кроме того, он напомнил, что в Донбассе прошли демократические выборы. В-третьих, в Минских соглашениях прописано, на что республики могут претендовать - язык, собственные правоохранительные органы.

Закрытие границы должно начаться после проведения выборов, которые пройдут после предоставления республикам особого статуса.

Что касается иностранных войск, то таких там нет. "Мне все время задают вопрос откуда у них танки?" - заявил Путин. Это их техника, а не иностранная, подчеркнул президент. А наемники там есть - в том числе даже французы, но они - не основа местных формирований.

По словам президента РФ, все эти вопросы надо решать не силовым способом, а путем диалога. У нас нет никакого желания обострять ситуацию, отметил Путин.

Что касается 3 млрд долга по решениям Cтокгольмского арбитража, то президент напомнил про евробонды на ту же сумму в 3 миллиарда долларов. По решению лондонского суда, Киев должен вернуть эти деньги, но не делает этого. Однако требует от России те же три миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.

При этом Путин отметил, что это решение - "какая-то чушь", оно вынесено на основании тяжелого экономического положения на Украине. Это не аргумент и свидетельствует о том, что решение политическое, подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Москва готова поставлять Киеву газ со скидкой и готова идти на уступки.

"Вопрос о объемах транзита газа, мы не собираемся заключать на какой то срок газовое соглашение к потом отказываться от него. Мы хотим оставить украинский транзит и даже скидку дать", заявил Путин. "Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе, для Украины", - подчеркнул президент.

О США, СНВ-3, Трампе

Отвечая на вопрос об активизации диалога с США и продлении договора об СНВ-3, президент России подчеркнул, что ситуация в США - это внутриполитическая борьба, и пока рано говорить о конце президентства Дональда Трампа.

Говоря об антироссийских санкциях, направленных, в том числе, против "Северного потока 2", Путин выразил мнение, что принимающие их люди не несут ответственности за последствия этих мер. Он отметил, что поддержка Запада в отношении Украины двусмысленна и реализуется зачастую на словах, но осуществляться должно за счет России. Российская сторона заинтересована в сохранении транзита газа через Украину, подчеркнул Путин, но Западу следовало бы обеспечить Украину средствами.

Говоря об СНВ-3, Путин отметил, что предложения о продлении договора уже озвучены, вторая сторона должна дать ответ, пока его нет. Без СНВ-3 не будет ничего, что сдерживало бы гонку вооружений, заявил президент. "Мы готовы продлить СНВ-3 хоть завтра", - сказал Путин, напомнив, что пока на предложения России нет ответа.

"Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений", - предостерег президент.

О громких уголовных делах и "чистках" в правоохранительных органах

Владимиру Путину задали вопрос о громких делах, в частности, о деле Ивана Голунова. Почему виновные в незаконном задержании журналиста неизвестны. И не является ли это дело отражением силовой системы безнаказанности. Может быть пришло время почистить и перетряхнуть силовые органы.

Нет, проводить чистки в правоохранительных органах необходимости нет, заявил президент РФ, отметив, что есть службы собственной безопасности, которые хорошо выполняют свою работу.

"Чистки мы проходили в 1937 году", - напомнил президент. Но он заявил, что систему надо совершенствовать.

Что касается дела Голунова, то оно было засекречено, так как в нем затрагиваются вопросы организации и ведения оперативно-разыскной деятельности, которые являются секретной информацией.

Но по этому делу уже от работы отстранены пять человек. Они все уволены и против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК, а не МВД, напомнил Путин.

Об интеграции РФ с Беларусью и выборах-2024

Отвечая на вопрос о Союзном государстве, и может ли Путин возглавить его после 2024 года, президент России заявил, что "создание Союзного государства было бы правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы".

Он сказал, что русские и белорусы почти один народ, но решение по строительству союзного государства на 90% не выполнено.

"Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Беларуси", - напомнил президент. В четыре раза отличаются цены на газ для Беларуси и стран ЕС.

"Мы дотируем цены на газ в некоторых регионах, в том числе это касается Смоленской области, граничащей с Беларусью. Это самый дотируемый регион... Если будем дотировать еще и все для Беларуси- это странно", - сказал президент.

Но он признал, что это можно сделать, только нужно другое законодательство в рамках Союзного государства.

"Это огромная работа", - отметил глава государства. Ее можно выполнить только в том случае, если есть желание. У российской стороны оно есть.

Президент подчеркнул, что Минску выделено семь миллиардов долларов кредитов. Россия поддерживает Беларусь по многим каналам, отметил он.

"У нас идет спокойная, уравновешенная работа", - заявил глава государства.

Путин сообщил, что они вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции в рамках Союзного государства.

На вопрос о возможности возглавить Союзное государство Путин так и не ответил.

Об убитом в Берлине Зелимхане Хангошвили

Отвечая на вопрос журналиста немецкого Der Spiegel об убийстве гражданина Грузии в Германии Зелимхана Хангошвили, Путин объяснил, что со стороны прокуратуры Германии не было запроса к России по этому делу. Однако Москва и Берлин обсуждали выдачу Хангошвили на уровне спецслужб, но понимания стороны не нашли, поэтому запроса и не последовало.

Путин сказал, что убитый был причастен к кровавым терактам на Кавказе, к взрыву в метро в Москве, его деятельность стала причиной гибели десятков людей.

По словам Путина, убитый в Берлине боевик сам лишил жизни 98 человек, а Германия отказалась его выдавать России. Он подчеркнул, что этот боевик спокойно разгуливал по европейскому городу.

В связи с этим Путин напомнил о недавнем теракте в Германии и спросил, что будет, если террористы из Сирии вернутся в Европу и будут гулять по улицам.

Путин назвал самые яркие позитивные и отрицательные моменты своего президентства

Президент России назвал самые яркие позитивные и негативные моменты своего президентства.

По его словам, самыми тяжелыми и негативными стали крупные теракты, в том числе в Беслане и в центре на Дубровке.

Говоря о самых позитивных моментах, президент сказал, что Россия в начале 2000-х и сейчас - почти две разный страны. Это касается и кардинального изменения экономики, и безопасности страны, так как в начале того десятилетия в РФ еще проходили боевые действия. Сейчас же в России один из самых низких в мире показателей внешнего госдолга, низкая инфляция, высокий уровень развития вооруженных сил - теперь в общественном транспорте с офицеров фуражки не сбивают.

Впрочем, Путин отметил, что все это - не его личные достижения, а подвиг всего русского народа.

На вопрос о том, можно ли назвать Путина исторической личностью, глава государства ответил, что оценку его деятельности дадут будущие поколения россиян.

Немецкий журналист: это шоу, к которому нельзя относиться серьезно

Deutsche Welle поговорила с немецким журналистом Манфредом Квирингом, который с 1980-х годов работал корреспондентом в Москве, пишет книги о России и следит за большими пресс-конференциями Путина. Он также участвовал в первой из них в 2001 году. По словам Квиринга, тогда "все было заранее четко распланировано". "Нужно было задолго до начала прийти в Кремль, пройти тщательный контроль, а потом сидеть в зале до окончания пресс-конференции", - рассказал журналист.

В таких условиях было сложно работать, так как мобильные телефоны брать было нельзя, и связаться с редакцией, соответственно, тоже. "Я потом стал следить за этими пресс-конференциями в корпункте по российскому телевидению и параллельно готовил материал для редакции", - объяснил Квиринг.

По его мнению, тогда вопросы, "скорее всего, были согласованы", но, "в любом случае, тогда с журналистами обращались более либерально, чем сейчас". "Сейчас все настолько срежиссировано, что без согласования и разрешения задать вопрос невозможно", - заявил Квиринг.

Он отметил, что сначала атмосфера на пресс-конференциях была "сдержанно-дружественная", с отдельными "жесткими нотками". После возвращения Путина в кресло президента в 2012 году "националистические акценты стали более четкими и агрессивными", а после присоединения Крыма и на фоне войны в Донбассе "все стало еще жестче".

Квиринг рассказал, что больше всего был шокирован заявлением Путина о генном коде России, который "почти наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире" (цитата по сайту Кремля). Президент РФ сказал это в 2014 году, но не на пресс-конференции, а во время "Прямой линии", отвечая на вопрос, что для него есть русский человек и русский народ.

Тогда президент выразил мнение, что русские "менее прагматичны, менее расчетливы, чем представители других народов, но зато мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны, ее необозримые размеры". Путин также сказал, что русский человек "развернут вовне, в общество". "Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности", - сказал глава государства.

"Такого расистского высказывания я до этого в России никогда не слышал. Для меня это был шок", - прокомментировал немецкий журналист. По мнению Квиринга, Путин "действительно наслаждается тем, что находится в центре внимания и быстро может ответить на любой вопрос", а также пытается посредством большой пресс-конференции "представить себя населению в роли отца нации", особенно перед регионами.

"Все это мероприятие - это скорее что-то вроде шоу, в котором и журналисты пытаются подыгрывать, привлекают к себе внимание табличками и другими вещами, чтобы, возможно, задать вопрос "великому мэтру". В конце концов, к этому нельзя относиться серьезно", - заключил Квиринг.

Источник в Кремле:Пресс-конференция В.Путина будет проводиться в виде юмористического шоу.Смешные вопросы-смешные ответы.Сценарий писали С.Слепаков и И.Ургант.Если президенту не удаётся поднять рейтинг хорошими делами,будем поднимать хорошими шутками. — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) December 19, 2019

Итак, сегодня в полдень на арене цирка и на всех телеканалах великой державы.

Да-да, снова с нами:

- истории о половых органах бабушки,

- сказки о прорывах,

- не имеющее аналогов кхе-кхе.

Не переключайтесь, всё равно некуда. pic.twitter.com/saGxl8w3cZ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 19, 2019

Через несколько минут Путин начнёт очередную пресс-конференцию. А мы будем пытаться не умереть от скуки и шаблонности.

Если вам совсем нечем заняться, то смотреть как дед делает кхе-кхе можно тут: https://t.co/llnlXyYlMp

— Лентач (@oldLentach) December 19, 2019







