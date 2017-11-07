Парад начался с того, что воины Преображенского полка под мелодию песни "Священная война" в оркестровом исполнении вынесли флаги России и Москвы. Затем прошла историческая реконструкция, во время которой 300 человек представили образы солдат и офицеров разных эпох.
Российские эстрадные певцы исполнили "Марш защитников Москвы" и гимн Москвы, в это время курсанты пронесли по главной площади страны штандарты фронтов Великой Отечественной войны.
После этого начался непосредственно проход войск. По Красной площади прошли около пяти тысяч человек, в том числе кавалерийская группа президентского полка ФСО, исторические роты Минобороны, суворовцы и кадеты, сводный оркестр Московского территориального гарнизона и представители военно-исторических клубов. В параде участвовала и боевая техника, в частности, зрители увидели танк Т-34.
После парада состоялась церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, на которой присутствовали ветераны — участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители ветеранских и молодежных объединений, военнослужащие Московского гарнизона, сообщает Newsru.com.
Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года был проведен во время битвы под Москвой и был приурочен к 24-й годовщине Октябрьской революции. Тот порад продлился полчаса, в нем участвовали 28 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от Москвы.
В советское время 7 ноября на Красной площади проводились военные парады по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Последний такой парад состоялся в 1990 году. 7 ноября 2000 года на Красной площади впервые состоялся торжественный марш ветеранов ноябрьского парада 1941 года.
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