Организаторами "Марша матерей" стали Татьяна Лазарева, Яна Троянова, Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Участники сообщали о намерении пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице, держа в руках игрушки своих детей, и потребовать освобождения девушек. Шествие подошло к зданию Верховного суда России. Участников акции скандируют "Свободу". Как сообщает сайт радиостанции, в мероприятие участвовали не менее 300 человек.
Около здания Верховного суда находятся буквально несколько сотрудников полиции. Они попытались вытеснить собравшихся с проезжей части на тротуар, но у них это не вышло. Собравшиеся скандируют "Свободу!" и "Детям не место в камере!"
Участников акции сопровождала патрульная служба, полицейские перекрывали улицы, чтобы люди могли перейти дорогу.
Тем временем, на место событий подъехали около полутора десятков сотрудников ОМОНа. Они организовали коридор на проезжей части, достаточный для проезда одной машины. Никого не задержали.
Перед началом акции организаторов предупредили о том, что мероприятие не согласовано с властями. Ранее к одному из организаторов "Марша матерей" актрисе Яне Трояновой пришли сотрудники уголовного розыска. Правоохранители вручили предостережение от прокурора о недопустимости нарушения закона.
В 20 часов полиция начала просить собравшихся разойтись, так как мероприятие окончено. Полицейские дали мегафон журналистке Анне Наринской — одному из организаторов акции. Она поблагодарила собравшихся и тоже предложила им разойтись.
Собравшиеся начали расходиться. Оставшиеся время от времени скандируют лозунги с призывом отменить 282-ю статью УК и освободить политзаключенных.
Начальник департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сказал "Интерфаксу", что мэрия просит людей воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем. Адвокат Дубовик Максим Пашков считает, что акция может повредить его подзащитной.
Мать Павликовой в эфире "Эха Москвы" заявила, что не видит в митинге ничего политического: "Это просто митинг в поддержку детей, и все".
В Санкт-Петербурге вечером в среду началась акция у памятника Анне Ахматовой напротив СИЗО "Кресты". Как пишет ЗАКС.Ру, полиция фотографировала паспорта людей с плакатами и просила их разойтись на расстояние 50 метров друг от друга, чтобы соблюсти правила одиночного пикетирования.
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