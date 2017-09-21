После того, как гражданина Таджикистана избили, к торговому центру пришла толпа трудовых мигрантов. Как рассказывал источник РИА Новости, они собирались «устроить драку с охранниками». На место прибыли полицейские, которые пресекли попытку устроить стычку.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили «Интерфаксу», что участников конфликта доставили в отделение.
По данным осведомленного источника агентства, в конфликте принимали участие около 150 мигрантов: большая часть из них после приезда полицейских разошлась, но около 30 человек были задержаны. Их вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, сообщил собеседник «Интерфакса». Скорее всего, на них будут доставлены протоколы об административных нарушениях, отметил он.
Позже президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов рассказал корреспонденту Дождя подробности конфликта. По его словам, пострадавший – гражданин Таджикистана, который работал на частного предпринимателя, гражданку Киргизии, и занимался перевозкой вещей в тележках. Около 14:30 в среду, 20 сентября, к нему подошли охранники, которые попросили его выйти с ними, а затем избили. Мужчина потерял сознание. Его замотали белой материей и выбросили за пределы рынка.
«Почему за пределы рынка? Потому что, когда человека нашли за забором, тогда не несут ответственность работники ЧОПа», — сказал Шарипов.
Он добавил, что «сами рабочие потребовали наказать преступника». «Вместо того, чтобы наказать преступника, начали хватать людей и избивать. Стали их везти в отдел „Люблино“, там около 200 граждан находится, наших земляков», — отметил он.
Позже, как передает корреспондент Дождя, к городской клинической больнице №68, куда доставили избитого, пришли порядка 10—11 человек — его сторонников. По их словам, врачи сказали, что пострадавший находится в реанимации. У здания больницы дежурят около шести полицейских, они попросили людей разойтись.
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