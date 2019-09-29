В Москве на проспекте Академика Сахарова начинается согласованный митинг в поддержку политзаключенных. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает с места событий корреспондент DW.
Участники акции поддерживают фигурантов "московского дела", дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных.
По оценкам "Белого счетчика", на территорию митинга через рамки металлоискателей к 15:00 мск прошли 9 тысяч человек. На акцию пришел также оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный с супругой, сообщает корреспондент DW.
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