На проспекте Академика Сахарова начинается согласованный митинг в поддержку фигурантов "московского дела" и "дела ФБК". Пока на акцию собрались 9 тысяч человек, включая Алексея Навального.
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

В Москве на проспекте Академика Сахарова начинается согласованный митинг в поддержку политзаключенных. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает с места событий корреспондент DW.

Участники акции поддерживают фигурантов "московского дела", дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных.

По оценкам "Белого счетчика", на территорию митинга через рамки металлоискателей к 15:00 мск прошли 9 тысяч человек. На акцию пришел также оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный с супругой, сообщает корреспондент DW.

Deutsche Welle

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