В Москве проходит массовый митинг в поддержку оппозиционных кандидатов

Столичные власти отказались согласовать акцию, и она началась в формате "встречи с избирателями". Протестующие пришли в Новопушкинский сквер, требуя проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что окружные избиркомы выявили превышение допустимого процента брака в подписях, собранных за выдвижение ряда кандидатов.

Как заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Сами оппозиционеры заявляют, что подписи в их поддержку забракованы незаконно.

Как передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова, к 14:00 на акцию вышли более 1000 человек, но люди продолжали прибывать и число митингующих по меньшей мере удвоилось. Лояльные российской власти информационные каналы уверяют своих подписчиков, что протестующих немного. В столичном главке МВД число митингующих оценили в одну тысячу.

Сначала ораторы стояли на лестнице, как на импровизированной трибуне, и выступали по очереди, люди в толпе скандировали: "Допускай!"

"Это не позор, это преступление. Устроили фильтр, который непосилен никому за такой короткий период, - заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. - Никто не имеет права фильтровать кандидатов. Я дважды говорил "Единой России" - уберите этот проклятый фильтр, что вы лезете своими волосатыми руками решать, кто будет кандидатом, а кто нет. Я сказал мэрии, что они готовят Болотную-2. Я считаю, они целенаправленно готовят эту Болотную".

"Одной встречей мы их не испугаем, нам нужно ходить каждый день, чтобы отстоять своё право, - сказал директор ФБК Иван Жданов, который также пытается зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму. - Они нагло, цинично украли голоса избирателей, они над нами издеваются!"

Одним из выступавших был Сергей Митрохин, который предложил во вторник с утра прийти к ЦИК и потребовать встречи с Эллой Памфиловой: "Она говорила, что обеспечит в стране честные выборы. Элла Александровна, для вас наступает момент истины!"

Муниципальный депутат Илья Яшин во время своего выступления призвал не дожидаться вторника, а идти к мэрии прямо сейчас: "С сегодняшнего дня мы будем организовывать постоянные акции протеста, потому что мы в своём праве!" - заявил он.

Обращаясь к участникам акции, оппозиционер прокричал: "Ну, чей это город?" Собравшиеся ответили знакомым лозунгом: "Это наш город!"

Затем участники акции двинулись по Тверской улице в сторону московской мэрии. У ее здания митинг продолжился. Яшин предложил собраться в понедельник на Трубной площади в семь часов вечера. "А сейчас кандидатам надо возвращаться в штабы", - сказал он и предложил каждому уходящему ударить в дверь мэрии, чтобы мэр услышал.

Некоторые так и сделали.

Люди также скандировали "Путина в отставку" и "Россия без Путина". Затем, как передает корреспондент Би-би-си, митингующие двинулись в сторону Мосгоризбиркома.

Полиция поначалу не предпринимала активных действий по противодействию акции и лишь следила, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Однако вскоре появились автозаки, толпа свернула в Никитский переулок.

Возле Мосгоризбиркома полиция образовала цепь, но толпа продавила ее. Сейчас протестующие стоят у входа в здание и скандируют: "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!"

"Иные критерии"

В Мосгоризбиркоме утверждают, что действуют по закону, а требования к заполнению подписных листов едины для всех - как для независимых, так и для провластных кандидатов. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Мосгоризбиркома, по состоянию на субботу ни одному из кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу не отказано в регистрации.

"В настоящее время отказано в регистрации только четырём самовыдвиженцам в депутаты Мосгордуму: по 28-му, 30-му, 41-му и 42-м округах. По остальным кандидатам решения пока не принимались. У окружных избирательных комиссий есть время не позднее 16 июля для принятия решений о регистрации, либо в отказе регистрации кандидатов, основываясь, в том числе, на соответствии подписных листов законодательству", - уточнил собеседник агентства.

Однако в воскресенье стало известно уже о девяти отказах в регистрации.

При этом зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центральная избирательная комиссия не имеет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимались проверкой подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у неё нет", - цитирует Булаева РИА Новости.