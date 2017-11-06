В Москве при пожаре в бытовке погибли шесть человек

Источник уточнил, что погибшие работали строителями и проживали в бытовке. По данным РИА "Новости", они были гражданами Средней Азии.

"По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание или неисправность электрообогревательного оборудования", - сообщили в правоохранительных органах.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС по Москве заявили, что пожар произошел на Складочной улице.

Возгорание произошло в бытовке на пустыре на общей площади около 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован. По факту пожара и гибели людей проводится расследование.

Следователи выясняют обстоятельства гибели шести человек в результате пожара, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. "Организована доследственная проверка по факту обнаружения тел шести человек после пожара в бытовке в районе Складочной улицы города Москвы", - говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи устанавливают личности погибших - среди них пять мужчин и одна женщина, сообщили в ведомстве.