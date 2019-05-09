Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" 59-летний Сергей Доренко попал в аварию на мотоцикле Triumph в Москве, пишет телеграм-канал Mash. На улице Земляной вал он не справился с управлением и упал с мотоцикла.

По информации ТАСС, журналисту стало плохо с сердцем и он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти его.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", — сообщил источник агентства ТАСС.

Как сообщает "Интерфакс", у Доренко во время езды на мотоцикле мог случиться приступ острой сердечной недостаточности. Источник Lenta.ru в правоохранительных органах сообщил, что журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. В 2014 году Доренко стал главным редактором "Говорит Москва", до этого возглавлял радиостанцию "Русская служба новостей".