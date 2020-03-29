В Москве почти 40% пациентов с коронавирусом в критическом состоянии на ИВЛ - люди моложе 40 лет

Согласно российской статистике, тяжелое состояние наблюдается не только у пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, заразившихся коронавирусом. Люди моложе 60 лет составляют около 50% от всех, у кого в результате коронавирусной инфекции наблюдается повреждение легких. Их доля от общего числа тяжелых больных - 45%. 15 процентам заразившихся и имеющих осложнения меньше 40 лет.

При этом среди пациентов в возрасте до 60 лет таких - 64% или две трети от общего числа больных на ИВЛ, сообщили в воскресенье, 29 марта, в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Там отметили, что эти показатели схожи с данными из других стран.

По состоянию на 29 марта количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Возраст 46% пациентов - от 35 до 64 лет.

Следом за ними идет молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, они составляют около 33,5% от общего числа больных.

Еще 15% - те, кто старше 65-ти.

5,5% среди заболевших - дети, которые зачастую переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но могут являться носителями вируса.