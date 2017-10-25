Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Еще несколько протестующих стояли с иконами и портретом Николая II у здания кинотеатра на Новом Арбате, одна из собравшихся держала плакат с надписью: "Матильда - клевета на помазанников Божьих". Рядом дежурили наряды полиции и сотрудники Федеральной службы охраны РФ, передает DW.

В понедельник, 23 октября, премьера ленты состоялась в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Режиссер рассказал, что на показе зал был переполнен. По его словам, все прошло "замечательно". Это - победа "всех здравых людей, которых в этой стране - подавляющее большинство", добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о впечатлениях от фильма "Матильда", предложил всем самостоятельно посмотреть его. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" на своей странице в фейсбуке.

"Все сходите — посмотрите. Каждый придёт к своему мнению", — сказал Песков журналистам по итогам премьерного показа, состоявшегося в Москве, сообщает "Дождь".