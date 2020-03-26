В Москве перед объявленной Путиным нерабочей неделей ввели беспрецедентные ограничения

С 28 марта по 5 апреля в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки.

Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, продуктовых магазинов и продажи отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. К таковым относятся: туалетная бумага, гигиенические прокладки, подгузники, детские пеленки, зубная щетка и паста, мыло туалетное и хозяйственное, антисептик, санитарно-гигиенические маски, салфетки влажные и сухие, спички, свечи, детский шампунь, детский крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска, бензин и дизельное топливо.

Временно закрываются для посещения парки ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги. Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.

"Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов", - призвал Собянин. Люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также студенты и школьники не смогут воспользоваться правом бесплатного проезда. Работающих студентов и волонтеров это ограничение не касается.

Собянин также обратился к жителям других регионов России, призвав их не приезжать в Москву "и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу". Говоря о решении президента ввести в стране вместо карантина нерабочую неделю, мэр заявил, что это "не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19". Однако именно эта мера вызывает больше всего вопросов: многие россияне и так не воспринимали ситуацию с коронавирусом всерьез, а теперь, в отсутствие жесткого карантина, можно ожидать взрывного роста числа заболевших.