Сад разбили на "заброшенной полосочке земли" напротив редакции. До сих пор на ней не росла даже трава, отмечают журналисты: "то строители закидают асфальтной крошкой, то посетители соседних клубов - сигаретными окурками". Сад будет напоминать "прохожим о том, что красота - это жизнь, а жизнь - очень хрупкая штука".

В открытии сада приняли участие бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, мать Политковской Раиса Мазепа и дипломатические представители нескольких стран, в том числе Англии и Испании, сообщает "МБХ медиа". Участники церемонии высадили в саду цветы и установили знак "Охраняется народом".