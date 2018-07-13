Журналисты "Новой газеты" открыли сад имени погибшей коллеги Анны Политковской возле здания редакции в Потаповском переулке. "В России пока нет ни улочки, ни переулка, которые увековечили бы имя нашей коллеги. Но теперь будет сад. "Анин сад" - так мы его решили назвать", - пишет издание.
Сад имени Анны Политковской
© Twitter nuotr.

Сад разбили на "заброшенной полосочке земли" напротив редакции. До сих пор на ней не росла даже трава, отмечают журналисты: "то строители закидают асфальтной крошкой, то посетители соседних клубов - сигаретными окурками". Сад будет напоминать "прохожим о том, что красота - это жизнь, а жизнь - очень хрупкая штука".

В открытии сада приняли участие бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, мать Политковской Раиса Мазепа и дипломатические представители нескольких стран, в том числе Англии и Испании, сообщает "МБХ медиа". Участники церемонии высадили в саду цветы и установили знак "Охраняется народом".

NEWSru.com
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