"Темирева Алексея Петровича арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стент в сердце, он практически не видит, и если не лечить, то ученый ослепнет", - сказал правозащитник агентству ТАСС, не уточнив подробностей уголовного дела в связи с наличием в материалах грифа "секретно".

В своем блоге Еникеев указывает, что Темирёва арестовали 19 июля, но правозащитникам об этом стало известно только сейчас. "Даже не знаю что думать: то ли нам просто врали чтобы скрыть больного пенсионера, то ли про него забыли", - пишет член ОНК.

64-летнему ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников, Алексей Темирёв является руководителем Малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредителем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы".

Напомним, за прошедшие два месяца в Москве за госизмену и шпионаж были арестованы имеющая двойное гражданство РФ и Румынии бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, россияне Дмитрий Прозоров и Андрей Жуков, а также кандидат технических наук ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Виктор Кудрявцев.