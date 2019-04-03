Комментатору Василию Уткину брызнули в лицо неизвестной жидкостью возле спортивного комплекса "Локо-Спорт" в Москве. Об этом сам Уткин сообщил в своем телеграм-канале.
Василий Уткин
© Itar-Tass / Scanpix

"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности", — написал Уткин.

Он заявил, что не знает, какую жидкость против него использовали. Позже Уткин добавил, что это "черемуха". По его словам, жидкость попала ему в левый глаз. "Жжение почти прошло, немного кружится голова", — написал комментатор.

По его мнению, "может быть только одна причина и только два человека", которые могли бы организовать нападение. Уткин не назвал их имена, но дал ссылку на последний выпуск своей программы "Футбольный клуб", вышедший 1 апреля. В нем комментатор рассказывал про связи футбольного агента Алана Агузарова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению Уткина, Черчесов может влиять на футболистов через Агузарова.

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