"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности", — написал Уткин.
Он заявил, что не знает, какую жидкость против него использовали. Позже Уткин добавил, что это "черемуха". По его словам, жидкость попала ему в левый глаз. "Жжение почти прошло, немного кружится голова", — написал комментатор.
По его мнению, "может быть только одна причина и только два человека", которые могли бы организовать нападение. Уткин не назвал их имена, но дал ссылку на последний выпуск своей программы "Футбольный клуб", вышедший 1 апреля. В нем комментатор рассказывал про связи футбольного агента Алана Агузарова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению Уткина, Черчесов может влиять на футболистов через Агузарова.
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