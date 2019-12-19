Традиционно Владимир Путин начинал ранее большие пресс-конференции с обязательного перечисления экономических достижений своего правительства, сетуя, что страна столкнулась с временными трудностями, но все также уверенно движется к светлому будущему, как и годы назад. Президент на каждой пресс-конференции говорил о том, что понимает, что у России большие проблемы, однако ни внутренняя, ни внешняя политика страны под его руководством не изменится. Обычно такое общение с журналистами длится 3-4 часа и транслируется центральными теле- и радиоканалами. В среднем, за это время глава государства успевает дать ответы примерно на 70 вопросов.

На этот раз президент начал не с экономики, а с экологии, а именно, с климатических изменений и сокращения вредных выбросов.

О климатических аномалиях и влиянии их на Россию

Какой ущерб может быть для России от погодных аномалий, задал такой первый вопрос о климатических изменениях журналист радио "Маяк".

Президент Путин, говоря о Парижском соглашении о климате и подписании Россией Киотского протокола относительно выбросов в атмосферу углекислого газа, отметил, что в договоре написана цифра около 30 процентов выбросов от показателей за 1990 год. Если за сто процентов взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность российских лесов, то останется даже около 60% выбросов, добавил он.

По данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны ЕС, а Россия - на четвертом месте, напомнил Путин.

Он добавил, что никто не знает причин изменения климата. Небольшой наклон оси может стать причиной драматических последствий. Посчитать, как современное человечество влияет на климат, невозможно, но не делать ничего нельзя, подчеркнул Путин.

Немецкий журналист: это шоу, к которому нельзя относиться серьезно

Deutsche Welle поговорила с немецким журналистом Манфредом Квирингом, который с 1980-х годов работал корреспондентом в Москве, пишет книги о России и следит за большими пресс-конференциями Путина. Он также участвовал в первой из них в 2001 году. По словам Квиринга, тогда "все было заранее четко распланировано". "Нужно было задолго до начала прийти в Кремль, пройти тщательный контроль, а потом сидеть в зале до окончания пресс-конференции", - рассказал журналист.

В таких условиях было сложно работать, так как мобильные телефоны брать было нельзя, и связаться с редакцией, соответственно, тоже. "Я потом стал следить за этими пресс-конференциями в корпункте по российскому телевидению и параллельно готовил материал для редакции", - объяснил Квиринг.

По его мнению, тогда вопросы, "скорее всего, были согласованы", но, "в любом случае, тогда с журналистами обращались более либерально, чем сейчас". "Сейчас все настолько срежиссировано, что без согласования и разрешения задать вопрос невозможно", - заявил Квиринг.

Он отметил, что сначала атмосфера на пресс-конференциях была "сдержанно-дружественная", с отдельными "жесткими нотками". После возвращения Путина в кресло президента в 2012 году "националистические акценты стали более четкими и агрессивными", а после присоединения Крыма и на фоне войны в Донбассе "все стало еще жестче".

Квиринг рассказал, что больше всего был шокирован заявлением Путина о генном коде России, который "почти наверняка является одним из наших главных конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире" (цитата по сайту Кремля). Президент РФ сказал это в 2014 году, но не на пресс-конференции, а во время "Прямой линии", отвечая на вопрос, что для него есть русский человек и русский народ.

Тогда президент выразил мнение, что русские "менее прагматичны, менее расчетливы, чем представители других народов, но зато мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны, ее необозримые размеры". Путин также сказал, что русский человек "развернут вовне, в общество". "Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн и даже самопожертвование в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши семейные ценности", - сказал глава государства.

"Такого расистского высказывания я до этого в России никогда не слышал. Для меня это был шок", - прокомментировал немецкий журналист. По мнению Квиринга, Путин "действительно наслаждается тем, что находится в центре внимания и быстро может ответить на любой вопрос", а также пытается посредством большой пресс-конференции "представить себя населению в роли отца нации", особенно перед регионами.

"Все это мероприятие - это скорее что-то вроде шоу, в котором и журналисты пытаются подыгрывать, привлекают к себе внимание табличками и другими вещами, чтобы, возможно, задать вопрос "великому мэтру". В конце концов, к этому нельзя относиться серьезно", - заключил Квиринг.

Источник в Кремле:Пресс-конференция В.Путина будет проводиться в виде юмористического шоу.Смешные вопросы-смешные ответы.Сценарий писали С.Слепаков и И.Ургант.Если президенту не удаётся поднять рейтинг хорошими делами,будем поднимать хорошими шутками. — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) December 19, 2019

Итак, сегодня в полдень на арене цирка и на всех телеканалах великой державы.

Да-да, снова с нами:

- истории о половых органах бабушки,

- сказки о прорывах,

- не имеющее аналогов кхе-кхе.

Не переключайтесь, всё равно некуда. pic.twitter.com/saGxl8w3cZ — Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 19, 2019

Через несколько минут Путин начнёт очередную пресс-конференцию. А мы будем пытаться не умереть от скуки и шаблонности.

Если вам совсем нечем заняться, то смотреть как дед делает кхе-кхе можно тут: https://t.co/llnlXyYlMp

— Лентач (@oldLentach) December 19, 2019







