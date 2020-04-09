В Москве начали лечить коронавирус переливанием крови от переболевших

В российской столице врачи уже лечат зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 переливанием плазмы крови доноров, которые были инфицированы и успели поправиться. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, переливание получили семь пациентов.
"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова. Донорами стали 11 человек.
Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.
Исследования в Китае, ФРГ и США
"Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", - цитирует Ракову агентство "Интерфакс".
Лечение методом переливания крови применялось еще в 1890-х. Позднее к нему прибегали во время пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах. Использовался этот подход и в рамках терапии болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), особенно громко заявившей о себе в 2014-2016 годах.
По данным оперативного штаба, в России - 10 131 инфицированный SARS-CoV-2, наибольшее число - в Москве, где вирус определен у 6698 человек. Всего по стране от последствий заражения умерли 76 больных, в Москве - 38.
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