Записаться на прививку можно в специальном разделе на сайте мэрии. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек.

Вакцинация занимает не менее часа: около 10 минут потребует на медосмотр перед прививкой, еще 15 минут займет подготовка препарата, который хранится в замороженном виде. После прививки пациента еще раз осмотрят и будут наблюдать в течение получаса.

Вакцина вводится в два этапа с промежутком в 21 день. Записываться нужно только на первую прививку, на вторую врач запишет в день первой вакцинации. За сутки до второго этапа придет SMS с напоминанием. После вакцинации пациент получит подтверждающий сертификат.

Пройти вакцинацию могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, прикрепленные к московской поликлинике. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий первоочередное право на получение вакцины, например справку с работы.

Привиться не смогут граждане старше 60 лет, беременные и кормящие женщины, а также участники пострегистрационных испытаний вакцины. Однако после завершения клинических испытаний участники, получившие плацебо, получат первоочередное право на вакцинацию.

Вакцинируемые не должны болеть ОРВИ в момент и за две недели до процедуры. С момента другой последней прививки должно пройти не менее 30 дней. Вакцина противопоказана людям с такими хроническими заболеваниями, как:

заболевания печени и почек;

выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет);

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы;

заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца);

первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания;

заболевания легких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на пятничном брифинге уточнила, что иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение 42 дней, "поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться новой коронавирусной инфекцией". Ранее в российских регионах уже отмечались случаи заражения среди врачей после первого этапа вакцинации.

Голикова добавила, что в течение всех 42 дней нужно соблюдать меры безопасности: минимизировать контакты, воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему.

Точных данных о том, можно ли заразиться коронавирусом после полной вакцинации, пока нет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце ноября объясняла, что "ни одна вакцина не изолирует человека от вируса", но, как и в случае вакцины от гриппа, прививки от коронавируса ориентированы на предотвращение тяжелой формы заболевания и летального исхода.

По словам Поповой, вакцинация "не защищает человека от встречи с возбудителем, против которого она работает, но она нас защищает от тяжелого течения и защищает от смерти от [вирусного] заболевания" (цитата по "Интерфаксу"). Массовая вакцинация от COVID-19 в России начинается до завершения третьей фазы клинических испытаний препарата "Спутник V".