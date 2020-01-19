В Москве в воскресенье, 19 января, проходит шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых националистами 11 лет назад. Акция согласована с мэрией Москвы, маршрут шествия - от Тверского бульвара до дома по адресу Пречистенка, 1 - места убийства Маркелова и Бабуровой, где запланировано возложение цветов. Аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге.

Участники московского марша также выступают против "московского дела", "дела Сети", пыток, репрессий в отношении активистов и обычных граждан. Они поддерживают подъем экологического движения и борьбу за закон против домашнего насилия, сообщается на странице мероприятия в Facebook. По данным "Белого счетчика", на акцию пришли более 1400 участников. Еще около 20 человек после закрытия рамок металлоискателей полиция "отправила параллельно бульвару", сообщил "Белый счетчик" в своем микроблоге в Twitter.

Задержания на протестном марше

Перед началом шествия был задержан мужчина, силовики отнесли его в автозак, сообщает корреспондент "Новой газеты". Около метро Кропоткинская задержали не менее трех человек, которые, предположительно, оказались провокаторами, сообщили очевидцы. Портал "МБХ Медиа" сообщает, что задержаны в общей сложности 11 человек. По данным "ОВД-Инфо", среди них - не менее пяти несовершеннолетних.

Часть участников марша выступили против планов президента РФ Владимира Путина по изменению конституции страны. Среди них - ряд муниципальных политиков, в том числе член Совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина. Активисты выкрикивали такие лозунги, как "Нет диктатуре!" и "Россия без Путина!". Галямина сообщила в своем Twitter о задержании на рамках молодого человека, у которого был плакат "Путин, уходи!".

Бабурова и Маркелов были застрелены 19 января 2009 года

Журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были застрелены в Москве 19 января 2009 года. В 2011 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному тюремному сроку националиста Никиту Тихонова, который был признан виновным в убийстве. Его сообщница Евгения Хасис была осуждена на 18 лет лишения свободы. В июле 2015 года суд приговорил к пожизненному заключению лидера Боевой организации русских националистов (БОРН) Илью Горячева, обвиненного в организации пяти убийств, в том числе Маркелова.