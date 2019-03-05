Он бросил гвоздики в памятник, прокричав при этом: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей".
Сотни людей кланяются памятнику Сталину, а единственного адекватного человека, кричавшего, что Сталин убийца, задержала полиция. pic.twitter.com/0sVKTWvmLk— Тот самый Мартин (@martin_camera) March 5, 2019
На акцию, которую партия КПРФ анонсировала к 66-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина, пришли почти 500 человек.
Иосиф Сталин, руководивший советским государством почти тридцать лет, умер 5 марта 1953 года. С его именем напрямую связана история репрессий в Советском Союзе: аресты, каторжный труд, многолетняя изоляция и казни по решению судебных и внесудебных органов. Под множеством приговоров и расстрельных списков – личная подпись Сталина.
Мало найдется семей, которых не коснулись репрессии, – и семья Иосифа Сталина не исключение. В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына.
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