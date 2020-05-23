По последним данным, мужчина задержан, а взрывного устройства не обнаружено, при нем был муляж. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили Интерфакс и ТАСС, позже информацию подтвердили в полиции и банке.

"Захватчик" - условно "захватчик", потому что мне кажется, это просто нездоровый человек - находится у правоохранительных органов", - сказал РИА Новости представитель банка Алексей Гиязов. "Да, злоумышленник задержан", - сказал РИА Новости начальник пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин.

"Следователи приехали на место, работают", - сказала агентству представитель городского управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников.

"Спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка", - рассказал собеседник ТАСС. "Взрывное устройство оказалось муляжом", - заявил анонимный источник Интерфакса.

"В результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в пресс-службе управления МВД.

Полиция пока не установила мотивы злоумышленника - только его личность. По одной из версий, причиной инцидента могли стать долги по кредитам, сообщали ранее СМИ.

Что говорили в банке и полиции

"Поступило сообщение, что в отделении одного из банков, на улице Земляной вал, вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Там не уточнили, есть ли в здании другие люди, заявив лишь, что на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

В Альфа-банке заявили, что работников банка в заложниках нет. "Сотрудники успели покинуть помещение, - говорил Интерфаксу Гиязов. - Он [захвативший отделение] достаточно странно себя вел, и стало понятно, что это не сильно адекватная история".

Сколько было заложников

Сначала мужчина взял в заложники несколько человек, потом остался только один заложник, писал со ссылкой на свой источник Интерфакс.

"Пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка", - говорил ранее собеседник агентства.

РИА Новости в свою очередь сообщало, в заложниках в отделении Альфа-банка на Земляном валу оказались шесть человек.

Что известно о "захватчике"

"Он попал в трудную жизненную ситуацию, требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду", - сообщил источник ТАСС.

В то же время собеседник Интерфакса говорил, что это не связано с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом: "Мне не нужны деньги, мне нужна правда", - рассказывал он.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве, пишет Интерфакс.

Мужчина был одет в форменную одежду. Телеграм-каналы писали, что на нем была форма доставщика еды Delivery Club. В компании Delivery Club не подтвердили участие их курьера в инциденте в отделении Альфа-банка.

"На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сказали РИА Новости в пресс-службе Delivery Club.

Напавший угрожал взорвать себя, утверждая, что у него в рюкзаке взрывное устройство. Заложники действительно видели торчащие провода, сообщает радио "Говорит Москва".

Захватчик отделения банка вел себе неадекватно, возможно, он находился под воздействием стимулирующих веществ, со ссылкой на источник пишет Интерфакс.

"Мужчина в процессе общения с сотрудниками банка и правоохранителями вел себя неадекватно, выдвигал абсурдные противоречивые требования", - пояснил собеседник агентства.