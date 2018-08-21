В Москве композитор из-за стройки под окнами пригрозил "взорвать все к чертовой матери". Его судят за ложное сообщение о теракте

"Я просто жаловался на шум в своем дворе из-за стройки и пять раз звонил в полицию, чтобы они это прекратили, - рассказал Михаил Орлов "Новой газете". - Шум прекращался, но минут на десять. И все начиналось снова".

Потом мужчина опять позвонил, не выдержал и в сердцах воскликнул: "Да я вам взорву все к чертовой матери!" Тут же к Орлову приехал наряд полиции, который препроводил его в отдел МВД "Левобережный".

Инцидент произошел 28 июня. В тот вечер Орлов узнал, что у него серьезные проблемы со здоровьем, которые могут привести к инвалидности.

"Мне пятьдесят семь лет, всю жизнь занимаюсь музыкой. А эта инвалидность помешает моей профессиональной деятельности процентов на 70, - пояснил композитор. - Я был взволнован, вечером давление подскочило до двухсот, очень жарко было. И тут эта стройка".

Во дворе жилого дома на севере Москвы, где проживает музыкант, строительство ведется уже полгода. Там возводят элитный жилой комплекс "Фестиваль парк" (метро "Речной вокзал"). Работы продолжаются круглосуточно, и шум очень мешает жильцам. Михаил Орлов считает, что не может в таких условиях сосредоточиться, а также сочинять и записывать музыку.

Все жалобы в управляющую компанию приостановить строительство хотя бы в ночное время ни к чему не привели.

В ОВД "Левобережный" к упоминанию композитором "чертовой матери" отнеслись вполне серьезно. В отношении Орлова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о готовящемся теракте"). По ней обвиняемому грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, или ограничение свободы до трех лет, или принудительные работы сроком до трех лет.

"Такое впечатление, что наши стражи порядка вместо того, чтобы реальными преступниками заниматься, рисуют такие вот дела на пустом месте", - недоумевает композитор. При этом он искренне надеется, что здравый смысл возобладает, и служитель Фемиды во всем честно разберется, если его "не злить".

"У меня есть защитник по назначению, он говорит: лучше я отделаюсь штрафом и не буду судью и прокурора злить, чем найму адвоката и вступлю в конфликт. Дело же абсурдное, любой эксперт скажет, что угрозы не было", - добавил музыкант с завидным оптимизмом.

Уголовное дело передано в Головинский районный суд Москвы, пишет Meduza.