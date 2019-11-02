В Москве киллер расстрелял главу центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии

Расстрел произошел на улице Академика Анохина, дом 2 корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18:30", сообщили РИА "Новости" в пресс-службе столичного управления полиции.

Как уточняет ТАСС, одним из убитых на западе столицы оказался глава центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Абдул-Назирович Эльджаркиев. Судя по видео с места преступления, которое было заснято камерами наружного видеонаблюдения, Эльджаркиев стоял недалеко от своей машины, будто ожидал кого-то. В этот момент к нему подбежал мужчина в красной куртке с черными полосками по бокам, в темных штанах и шапке. Он произвел несколько выстрелов в упор из пистолета. Увидев происходящее, из припаркованной машины Эльджаркиева выскочил его младший брат Абдул Ахмед, также полицейский. Он тоже моментально был сражен пулями киллера. Перед тем как скрыться, убийца сделал контрольные выстрелы в голову.

Предположительно, убийца стрелял из пистолета Макарова, на месте найдены гильзы от патронов калибра 9 мм, сообщает "Интерфакс". Однако пока орудие убийства найти не удалось.

Расстрелянный начальник ЦПЭ находился в Москве не в командировке. "Он приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время", - сказал источник.

В городе были введены план "Перехват" и "Вулкан". Усилены наряды полиции, а также патрули на объектах транспорта. Идет розыск автомобиля BMW (по другим данным, Volkswagen Polo), на котором предположительно скрылся преступник.

Следствие не сомневается в заказном характере убийства. Оно было заранее тщательно спланировано и продумано, а киллеру был известен маршрут передвижения жертвы.

Камеры видеонаблюдения засекли подозреваемых в убийстве Элджеркиевых, когда они оставили автомобиль возле метро "Университет". Дальше преступники ушли пешком.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место преступления.

Telegram-канал Mash пишет, что Эльджаркиев приехал в Москву сопровождать важного свидетеля по уголовному делу. Поэтому полиция рассматривает профессиональную деятельность как одну из основных версий случившегося.

А портал Baza сообщает, что это покушение может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева, в котором родственники винили сотрудников ЦПЭ.

Напомним, это не первое покушение на Эльджаркиева. В январе этого года автомобиль главы ЦПЭ был расстрелян на федеральной трассе "Кавказ" в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней.

Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине был открыт огонь из автомата. Тогда Эльджаркиев выжил, ранения получили трое его охранников.