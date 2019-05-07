В офисе компании "Яндекс" на улице Льва Толстого в центре Москвы была организована эвакуация из-за анонимной угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Аналогичные эвакуации проводятся и в других столичных объектах.
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© AFP / Scanpix

"Эвакуация объявлена в бизнес-центре "Красная роза" на улице Льва Толстого, где расположен в том числе офис компании "Яндекс". Из него выведены более 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Всего в Москве анонимные сообщения об угрозах взрывов получили более 20 различных организаций, в том числе более десяти торговых центров (например, "Каширская плаза" и Columbus на Кировоградской улице) и гостиницы. Из-за этого эвакуированы более 10 тысяч человек.

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"Неизвестные разослали письма по электронной почте с угрозами взрывов в ТЦ "Речной" на Фестивальной улице, а также в ряд других торговых центров, расположенных, в частности на Пресненской набережной, Литовском бульваре. Всего сообщения о минировании направлены более чем на десять адресов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе прочих из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве организована эвакуация гостиницы "Интерконтиненталь" на Тверской улице.

"Во все ТЦ и организации, в которые поступили письма с угрозами, направлены специалисты экстренных служб для проверки сообщений о взрывах", - отметил собеседник агентства.

Такие же сообщения с угрозами рассылаются и в Подмосковье. "От неизвестных поступило сообщение о массовом минировании торговых центров в различных районах Московской области", - сказал источник в экстренных службах.

По его словам, есть информация об угрозе взрыва в восьми торгово-развлекательных центрах, расположенных в шести муниципальных образованиях. На месте работают экстренные службы, ожидается прибытие кинологов для проверки информации, пояснил собеседник.

Позже выяснилось, что угроза была ложной. "Все сообщения об угрозах взрыва в торговых и бизнес-центрах Москвы и Подмосковья проверены, они не подтвердились", - сказал источник в экстренных службах.

NEWSru.com
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