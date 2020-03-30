В Москве и Подмосковье введен карантин. Выходить из квартир и домов нельзя, вводятся пропуска

В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить на улицу можно будет только при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Далее контроль будут "постепенно, но неуклонно ужесточать", отмечается на сайте мэра.

Такие жесткие ограничения вводятся по причине, что "далеко не все нас услышали", говорится на сайте мэра. В субботу, первый из девяти нерабочих дней, объявленных выходными из-за распространения инфекции, очень многие жители Москвы пренебрегли рекомендациями и мерами безопасности, отправившись в поездки за город, на прогулки в парки и по улицам города - веселые компании, шашлыки, гуляния... Но ситуация с эпидемией показывает, что крайне негативный разворот событий угрожает России точно также как Италии, Испании, США, где люди умирают сотнями.

Поэтому с понедельника, 30 марта, жителям и гостям столицы разрешается покидать квартиры только в следующих случаях:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

- прямая угроза жизни и здоровью;

- поездки на работу, но только в случае, если обязаны ходить на работу;

- совершение покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; - выгул домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- необходимость вынести бытовой мусор.

Однако в мэрии поясняют, что данный карантинный режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. "Речь идет только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу".

"Эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", - предупреждают москвичей.

О том, кто и как будет контролировать карантинные мероприятия, будет ли это делать полиция, Росгвардия, будет сообщено позднее. А в Мосгордуме уже в начале неделе примут решение о введении наказания для нарушителей режима изоляции. Как сообщил председатель городской думы Алексей Шапошников, депутаты уже обсуждают этот вопрос в режиме видеоконференций.

Медики и власти в очередной раз напоминают россиянам, что риск заразиться и умереть от коронавируса касается всех - младенцев, школьников и подростков, молодых людей, а не только пожилых с хроническими заболеваниями. Заразиться и умереть может любой, независимо о статуса, независимо от количества денег и возможностей. Статистика неумолима и число смертей КАЖДЫЙ ДЕНЬ растет. Не позволяйте своим детям и близким пренебрегать мерами безопасности, не дайте им и себе попасть в число тех, кто будет умирать в одиночестве в больнице без возможности попрощаться с родными, в число тех, кого будут хоронить в закрытых гробах.

Москвичей, как и всех россиян, еще раз предупреждают:

- находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах надо соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение - только поездки на такси;

- магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории;

- москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они бесплатно получают антивирусные препараты. Медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, также бесплатно получают антивирусные препараты в качестве меры профилактики;

- доставку бесплатных лекарств осуществляют скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры;

- тем, кто выполнит требования домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля, будет продлен на 9 дней срок действия их проездных билетов (если эти граждане во время карантина не совершат ни одной поездки в общественном транспорте);

- ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности;

- так как многие москвичи в нынешней ситуации, очевидно и к сожалению, потеряют работу, то мэрия разработала специальный комплекс мер их поддержки - вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата буде назначена автоматически, без заявлений.

Аналогичные меры введены в Подмосковье, но с вечера воскресенья

Аналогичные жесткие карантинные меры введены в Подмосковье. Но там режим самоизоляции для всех жителей введен с 20:00 воскресенья, 29 марта. Все детские площадки и парки закрываются, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сегодня с 20 часов мы закрываем все парки, детские площадки. Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу... В своих сетях я обязательно выложу ссылку на это постановление, где четко, подробно написано все то, что касается вводимого нами режима, с воскресенья с 20 часов", - заявил губернатор Воробьев в обращении к жителям Московской области, которое опубликовано в его аккаунте в Instagram и в Facebook.

"К сожалению, ситуация за последние дни показывает, что рост (заражения коронавирусом) до сих пор есть. В Московской области зарегистрировано 112 случаев заболевания коронавирусом", - сказал Воробьев. Он добавил, что власти не должны допустить появления тяжелых и средней тяжести случаев у пациентов с данным заболеванием.

Поэтому был принят ряд решений, согласно которым, каждая семья должна находиться дома. Как говорится в Постановлении губернатора Подмосковья, жителям Подмосковья не рекомендуют покидать свои дома.

Выходить можно только для получения экстренной медицинской помощи, в ближайшие продуктовые магазины, аптеки, банки и салоны связи, для того, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Разрешено также следование к месту работы, если она не приостановлена, и покидать свои дома и квартиры, если существует прямая угроза жизни и здоровью. Власти подчеркивают: такой жесткий режим не ограничивает возможность въезда в область и выезда из нее.

Постановление губернатора обязывает граждан соблюдать дистанцию между друг другом не менее полутора метров. Для этого магазины и другие работающие предприятия и организации должны нанести на пол соответствующую разметку и установить специальный режим посещения, препятствующий созданию толпы.

Как заявили в руководстве Подмосковья, комендантский час в Московской области не вводится.

Однако в соцсетях уже появились ролики, на которых полицейские патрули, объезжая на служебной машине со спецсигналами улицы подмосковного города Мытищи, предупреждают жителей через громкоговоритель о введении комендантского часа на территории Московской области.

"Уважаемые граждане, в Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера по 8 часов утра все должны находиться у себя дома. Выход на улицу категорически запрещен", - слышно на записи предупреждение полицейских.

Как заявил Русской службе BBC дежурный пресс-секретарь Управления МВД по Московской области: "Пока проверяем информацию". И положил трубку.

Позднее начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова заявила, что комендантский час в Московской области не вводится. Полицейские должны были информировать граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, но переусердствовали. "В отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначена проверка", - говорится на сайте Главного Управления МВД РФ по Московской области.